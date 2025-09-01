RPSC सदस्य मंजू शर्मा ने क्यों दिया इस्तीफा? लेटर में किया बड़ा खुलासा; कोर्ट ने भी लगाए थे गंभीर आरोप

मंजू शर्मा ने राज्यपाल के नाम इस्तीफा लिखते हुए कहा कि मैंने अपना पूरा कार्यकारी व निजी जीवन अत्यन्त पारदर्शिता व ईमानदारी से काम करते हुए व्यतीत किया है किंतु गत दिनों एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद के कारण मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं पूरे आयोग की गरिमा प्रभावित हुई है। जबकि मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस संस्थान अथवा किसी भी जांच एजेंसी में न किसी प्रकार की कोई भी जांच लंबित है और न ही मुझे किस भी प्रकरण में कभी भी अभियुक्त माना गया है।