टीकाराम जूली ने पूछा- झालावाड़ हादसे के बच्चों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई? सरकार पर लगाए ये आरोप

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि न देने पर सरकार को घेरा। जूली ने कहा कि विधानसभा में देश भर के हादसों में मारे गए लोगों और बड़े नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन झालावाड़ में स्कूल की इमारत ढहने से मारे गए मासूम बच्चों को याद करने के लिए सरकार ने दो मिनट का मौन तक नहीं रखा।