टीकाराम जूली ने पूछा- झालावाड़ हादसे के बच्चों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई? सरकार पर लगाए ये आरोप

Rajasthan Assembly Monsoon Session: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को हंगामेदार शुरुआत के साथ शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया और ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए। विधायकों ने तख्तियां लहराकर अपना विरोध दर्ज किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों से शांत रहने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा।
इस दौरान नाराज स्पीकर ने कहा कि सदन की गरिमा का ध्यान रखें। यह कोई बाजार या चौराहा नहीं है, जहां इस तरह की हरकतें की जाएं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को इंगित करते हुए कहा कि उन्हें सदन की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और अनुचित शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि न देने पर सरकार को घेरा। जूली ने कहा कि विधानसभा में देश भर के हादसों में मारे गए लोगों और बड़े नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन झालावाड़ में स्कूल की इमारत ढहने से मारे गए मासूम बच्चों को याद करने के लिए सरकार ने दो मिनट का मौन तक नहीं रखा।
उन्होंने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि यह बेहद दुखद है कि सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। हिमाचल, झारखंड और उत्तराखंड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन अपने ही राज्य के बच्चों के लिए समय नहीं निकाला गया। जूली ने सवाल उठाया कि क्या सरकार के लिए मासूम बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है।
टीकाराम जूली ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को बेनकाब किया है। जूली ने आरोप लगाया कि वोट चोरी की घटनाएं केवल बिहार या कर्नाटक तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ऐसी कोशिशें की गई हैं।
उन्होंने मांग की कि इस मामले की गहन जांच हो और चुनाव आयोग में बैठे उन लोगों को हटाया जाए जो तौर पर भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। जूली ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग देश का है, किसी एक पार्टी का नहीं।
वहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ लोग वोट चोरी के जरिए सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। पायलट ने कहा कि कांग्रेस और देश की जनता वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश का समर्थन आज राहुल गांधी के साथ है।