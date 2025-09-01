Rajasthan Assembly Monsoon Session : कब बनेगी कांग्रेस की शैडो कैबिनेट? अगर बनी तो भाजपा को घेरेंगे ये धुरंधर

सीएम भजनलाल : गृह, आबकारी, डीओपी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली/शांति धारीवाल

दिया कुमारी : वित्त, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन - रोहित बोहरा, हरेन्द्र मिर्धा

प्रेमचंद बैरवा : उच्च शिक्षा व परिवहन -दयाराम परमार

मदन दिलावर : स्कूली शिक्षा, पंचायतराज - गोविंद सिंह डोटासरा

किरोड़ी लाल मीना : कृषि, ग्रामीण विकास - हरिमोहन शर्मा

गजेन्द्र सिंह : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य - राजेन्द्र पारीक

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ : उद्योग, खेल - राजेन्द्र पारीक/अशोक चांदना

कन्हैयालाल चौधरी : पीएचईडी - मुकेश भाकर

हीरालाल नागर : ऊर्जा - मनीष यादव

सुरेश सिंह रावत : जल संसाधन - रामनिवास गावड़िया

अविनाश गहलोत : समाज कल्याण - टीकाराम जूली

सुमित गोदारा : खाद्य, उपभोक्ता मामले - जाकिर गैसावत

जोराराम कुमावत : पशुपालन, डेयरी, देवस्थान - अमित चाचान

बाबूलाल खराड़ी : जनजाति क्षेत्रीय विकास - अर्जुनसिंह बामनिया, गणेश घोघरा

हेमंत मीणा : राजस्व, उपनिवेश - हरीश चौधरी

संजय शर्मा : वन - रतन देवासी

गौतम कुमार : सहकारिता - इंदिरा मीणा

झाबर सिंह खर्रा : नगरीय विकास - शांति धारीवाल।