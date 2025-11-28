कौन हैं अल्का मूंदड़ा? जिनके एक भाषण ने दिलाई थी पहचान, अब मिली राजस्थान BJP महिला मोर्चा में बड़ी जिम्मेदारी

ऐसे में एक बार फिर उदयपुर के महिला नेतृत्व को प्रदेशस्तर पर पहचान मिली है। अल्का मूंदड़ा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की करीबी मानी जाती हैं। पूनिया के प्रदेशाध्यक्ष रहते ही महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। अल्का को बड़ा पद मिलने पर समर्थकों व उदयपुर भाजपा में खुशी का माहौल है। प्रदेश भाजपा की टीम में उदयपुर से कई नेताओं की दावेदारी थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया।