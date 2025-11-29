‘मेरे कांस्टेबल पति के कई लड़कियों से रहे नाजायज संबंध’, होटल में बना रहा था ‘दूसरी हमसफर’, पत्नी के छापे ने फेल किया खेल

Alwar police constable tried second marriage (symbolic picture)
अलवर: अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में शुक्रवार दोपहर विजय मंदिर पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल जयकिशन दूसरी शादी रचाने की तैयारी में था। लेकिन पहली पत्नी और परिजनों के अचानक पहुंचने पर पूरा मामला खुल गया। जैसे ही परिजन होटल में दाखिल हुए, जयकिशन और उसके साथ मौजूद युवती घबराकर बाथरूम में जाकर छिप गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बाहर निकाल पाबंद किया। इस दौरान मेहमानों के लिए बना खाना भी रखा रह गया। जानकारी के अनुसार, जयकिशन को वैवाहिक विवाद के चलते कोर्ट पहले ही पाबंद कर चुका था। इसके बावजूद वह गुपचुप तरीके से होटल में शादी की तैयारी कर रहा था।
अंबेडकर नगर निवासी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी बहन रीना की शादी साल 2011 में जयकिशन पुत्र रमेशचंद निवासी आजाद नगर, बेलाका के साथ हुई थी। उनके दो बच्चे हैं, जिसके बेटा 14 और बेटी 12 साल की है। उसकी बहन का पति पुलिस में है, जो पहले रैणी थाने में तैनात था।
जिस लड़की से वह दोबारा शादी करने की तैयारी कर रहा था, वह भी रैणी तहसील की ही निवासी है। रीना का न तो तलाक हुआ है और न ही सामाजिक तौर पर कोई फैसला हुआ है। कोविड के दौरान उन्होंने जयकिशन को रामगढ़ में एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा था।
करीब छह महीने पहले उन्होंने जयकिशन को पाबंद भी कराया था। कोर्ट के स्टे ऑर्डर भी जयकिशन और युवती के घर भिजवाया गया था। एसपी से मिलकर मामले से अवगत कराया था।
शादी के बाद से ही पत्नी रीना से मेरी अनबन रहती थी। हम दोनों के बीच कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। इसके अलावा मुझ पर दहेज का केस भी किया हुआ है। पारिवारिक न्यायालय में भी मामला चल रहा है। मैं यहां शादी नहीं कर रहा था, बल्कि बातचीत करने आया था। -जयकिशन
मेरे पति जयकिशन के अलग-अलग लड़कियों के साथ नाजायज संबंध रहे। इस कारण हम 8 साल से अलग रह रहे हैं। मेरा पति न तो बच्चों की देखभाल करता है और न ही घर के लिए खर्चा देता है। मुझे किसी परिचित ने बताया कि तुम्हारा पति दूसरी शादी कर रहा है। मैंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। -रीना, जयकिशन की पत्नी
