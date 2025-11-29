Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

‘मेरे कांस्टेबल पति के कई लड़कियों से रहे नाजायज संबंध’, होटल में बना रहा था ‘दूसरी हमसफर’, पत्नी के छापे ने फेल किया खेल

अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में विजय मंदिर पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल जयकिशन दूसरी शादी रचाने की तैयारी में था। लेकिन पहली पत्नी और परिजन के अचानक पहुंचने पर पूरा मामला खुल गया।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Arvind Rao

Nov 29, 2025

Alwar police constable tried second marriage

Alwar police constable tried second marriage (symbolic picture)

अलवर: अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में शुक्रवार दोपहर विजय मंदिर पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल जयकिशन दूसरी शादी रचाने की तैयारी में था। लेकिन पहली पत्नी और परिजनों के अचानक पहुंचने पर पूरा मामला खुल गया। जैसे ही परिजन होटल में दाखिल हुए, जयकिशन और उसके साथ मौजूद युवती घबराकर बाथरूम में जाकर छिप गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बाहर निकाल पाबंद किया। इस दौरान मेहमानों के लिए बना खाना भी रखा रह गया। जानकारी के अनुसार, जयकिशन को वैवाहिक विवाद के चलते कोर्ट पहले ही पाबंद कर चुका था। इसके बावजूद वह गुपचुप तरीके से होटल में शादी की तैयारी कर रहा था।

साल 2011 में हुई थी शादी, 12 व 14 साल के दो बच्चे

अंबेडकर नगर निवासी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी बहन रीना की शादी साल 2011 में जयकिशन पुत्र रमेशचंद निवासी आजाद नगर, बेलाका के साथ हुई थी। उनके दो बच्चे हैं, जिसके बेटा 14 और बेटी 12 साल की है। उसकी बहन का पति पुलिस में है, जो पहले रैणी थाने में तैनात था।

जिस लड़की से वह दोबारा शादी करने की तैयारी कर रहा था, वह भी रैणी तहसील की ही निवासी है। रीना का न तो तलाक हुआ है और न ही सामाजिक तौर पर कोई फैसला हुआ है। कोविड के दौरान उन्होंने जयकिशन को रामगढ़ में एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा था।

करीब छह महीने पहले उन्होंने जयकिशन को पाबंद भी कराया था। कोर्ट के स्टे ऑर्डर भी जयकिशन और युवती के घर भिजवाया गया था। एसपी से मिलकर मामले से अवगत कराया था।

शादी के बाद से ही पत्नी रीना से मेरी अनबन रहती थी। हम दोनों के बीच कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। इसके अलावा मुझ पर दहेज का केस भी किया हुआ है। पारिवारिक न्यायालय में भी मामला चल रहा है। मैं यहां शादी नहीं कर रहा था, बल्कि बातचीत करने आया था। -जयकिशन

मेरे पति जयकिशन के अलग-अलग लड़कियों के साथ नाजायज संबंध रहे। इस कारण हम 8 साल से अलग रह रहे हैं। मेरा पति न तो बच्चों की देखभाल करता है और न ही घर के लिए खर्चा देता है। मुझे किसी परिचित ने बताया कि तुम्हारा पति दूसरी शादी कर रहा है। मैंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। -रीना, जयकिशन की पत्नी

ये भी पढ़ें

Rajasthan SIR: लव मैरिज वाली महिलाओं को नहीं मिल रहा मायके का साथ, दस्तावेजों के लिए दरवाजे खटखटा रहीं बेटियां
उदयपुर
rajasthan sir love marriage women denied parental support for documents

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 08:37 am

Published on:

29 Nov 2025 08:36 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / ‘मेरे कांस्टेबल पति के कई लड़कियों से रहे नाजायज संबंध’, होटल में बना रहा था ‘दूसरी हमसफर’, पत्नी के छापे ने फेल किया खेल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : तेज रफ्तार डंपर ने ज्वैलर को मारी टक्कर, 200 मीटर तक घसीटता ले गया, मैरिज एनिवर्सरी के दिन हुई दर्दनाक मौत

Alwar Kotputli-Behror Highway high speed dumper crushed jeweler Gaurav Verma 200 meters dragging Marriage anniversary day painful death
अलवर

Rajasthan: शादी की सालगिरह के दिन डंपर की टक्कर से ज्वेलर की मौत, हादसे से कुछ पहले पत्नी ने डाली थी बधाई पोस्ट

अलवर

वन विभाग की कार्रवाई: हरी लकड़ियों से भरी पिकअप और अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर जब्त

अलवर

भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी से तिजारा विधायक महंत बालकनाथ की विदाई

अलवर

बोरवेल पर भैंस को पानी पिलाने को लेकर विवाद, फायरिंग में महिला घायल

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.