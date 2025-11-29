‘मेरे कांस्टेबल पति के कई लड़कियों से रहे नाजायज संबंध’, होटल में बना रहा था ‘दूसरी हमसफर’, पत्नी के छापे ने फेल किया खेल

मेरे पति जयकिशन के अलग-अलग लड़कियों के साथ नाजायज संबंध रहे। इस कारण हम 8 साल से अलग रह रहे हैं। मेरा पति न तो बच्चों की देखभाल करता है और न ही घर के लिए खर्चा देता है। मुझे किसी परिचित ने बताया कि तुम्हारा पति दूसरी शादी कर रहा है। मैंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। -रीना, जयकिशन की पत्नी