Murder: मां के थे अवैध संबंध, बेटे ने दिया साथ…रोड़ा बने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, 7 आरोपी गिरफ्तार



पुलिस उपाधीक्षक (ग्रामीण) रामचंद्र चौधरी ने बताया कि नंदाराम मेघवाल का शव 29 अक्टूबर को उसके घर से करीब दो सौ फीट दूर पड़ा मिला था। उसके सिर और शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिलने पर मृतक के भाई ने रिपोर्ट देकर मृतक की पत्नी पुष्पा का महेंद्र खत्री के साथ अवैध प्रेम संबंध होने का आरोप लगाते हुए उसके पुत्र कुणाल सहित तीनों के खिलाफ हत्या करने की आशंका व्यक्त की थी। पीसांगन थानाप्रभारी प्रहलाद निरंकारी को जांच सौंपी गई थी।