Murder: मां के थे अवैध संबंध, बेटे ने दिया साथ…रोड़ा बने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, 7 आरोपी गिरफ्तार

अजमेर (पुष्कर): मां के अवैध संबंधों में बाधा बनने पर पुत्र ने अपने छह साथियों के साथ मिलकर निकटवर्ती कड़ैल पंचायत के डूंगरियां कलां निवासी पिता नंदाराम मेघवाल (50) की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या की थी। 29 अक्टूबर सुबह गांव की झांडियों में नंदाराम मेघवाल का शव मिला था।
मामले की जांच में जुटी पुलिस ने वारदात के चार दिन बाद ही घटना का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी पुष्पा देवी, पुत्र कुणाल और प्रेमी सहित हत्या में शामिल सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड में शामिल दो अन्य फरार आरोपी युवकों की तलाश की जा रही है।
पुलिस उपाधीक्षक (ग्रामीण) रामचंद्र चौधरी ने बताया कि नंदाराम मेघवाल का शव 29 अक्टूबर को उसके घर से करीब दो सौ फीट दूर पड़ा मिला था। उसके सिर और शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिलने पर मृतक के भाई ने रिपोर्ट देकर मृतक की पत्नी पुष्पा का महेंद्र खत्री के साथ अवैध प्रेम संबंध होने का आरोप लगाते हुए उसके पुत्र कुणाल सहित तीनों के खिलाफ हत्या करने की आशंका व्यक्त की थी। पीसांगन थानाप्रभारी प्रहलाद निरंकारी को जांच सौंपी गई थी।
जांच में हुए खुलासे के अनुसार, मृतक नंदाराम मेघवाल की पत्नी पुष्पा गत सात सालों से अलग रह रही थी। पुष्पा का पुष्कर के देवनगर रोड पर कोटा के नया बस स्टैंड के पास निवासी महेंद्र खत्री (28) पुत्र धनराज खत्री सिंधी के साथ अवैध संबंध होना सामने आया। प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे महेंद्र खत्री और पुष्पा ने पुत्र कुणाल (19) के साथ पति नंदा राम को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा।
कुणाल मेघवाल 28 अक्टूबर की आधी रात बाद अपने साथी गनाहेड़ा के सामला की ढाणी, कहारों का चौराहा निवासी लेखराज (20) पुत्र कूका रावत, धनराज (19) पुत्र अमरचंद कहार, राहुल मेहरा (23) पुत्र कालूराम कहार, जितेंद्र कहार (23) पुत्र कालू कहार सहित दो अन्य सहित तीन मोटरसाइकिलों पर डूंगरियां कलां अपने पिता के घर पहुंचा। उस समय नंदाराम अकेला सो रहा था।
आरोपी कमरे में लगी सीमेंट की खिड़की को पत्थरों से तोड़कर अंदर घुस गए। नंदाराम जागकर जान बचाने के लिए जंगल की ओर बाहर भागा। लेकिन घर से कुछ ही दूरी पर कुणाल और उसके साथी नंदाराम की निर्मम हत्या कर फरार हो गए।
पुलिस ने नंदाराम की षड्यंत्र पूर्वक हत्या करने के आरोप में मृतक नंदाराम की पत्नी पुष्पा देवी (39) सहित उसके प्रेमी महेंद्र खत्री, बेटे कुणाल सहित लेखराज रावत, घनराज कहार, राहुल मेहरा, जितेंद्र कहार सहित सात लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, कुल्हाड़ी और अन्य सामान की बरामदगी में जुटी है। दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
