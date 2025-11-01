Rajasthan: कांस्टेबल को ट्रक ने कुचला, पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल, ढाई साल की बच्ची के सिर से उठा पिता का साया

इस हादसे ने न केवल पुलिस विभाग को झकझोर दिया, बल्कि नवीन के परिवार की दुनिया उजाड़ दी। एक पत्नी, जो हर शाम उनके लौटने का इंतजार करती थी, अब शून्य में ताक रही है। पति की मौत के बाद पत्नी का रो—रोकर बुरा हाल है। वहीं, परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा ढाई साल की अबोध बेटी घटना से अनजान है। नवीन की मौत ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सड़क पर ड्यूटी कर रहे जवानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं। जो जवान दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क पर खड़ा था, खुद वही असुरक्षित रह गया।