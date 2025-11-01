Rajasthan: कांस्टेबल को ट्रक ने कुचला, पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल, ढाई साल की बच्ची के सिर से उठा पिता का साया

मृतक कांस्टेबल नवीन। फोटो: पत्रिका
कोटपूतली। राजमार्ग पर पनियाला के समीप शुक्रवार शाम पनियाला थाने के पुलिस कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को कांस्टेबल जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पनियाला के समीप नो पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान कर रहे थे, इसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि मृतक कांस्टेबल नवीन (32) पुत्र ओमप्रकाश, निवासी ग्राम शिमला जिला झुंझुनूं, करीब डेढ़ माह पहले ही पनियाला थाने पर तैनात हुआ था। शुक्रवार को हीरामल मंदिर के समीप पनियाला पुलिस टीम जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर नो पार्किंग जोन में खड़े ट्रकों पर चालान कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान जयपुर की ओर से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने कांस्टेबल को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
साथी पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, उप अधीक्षक राजेन्द्र बुरडक सहित कई अधिकारी बीडीएम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है।
इस हादसे ने न केवल पुलिस विभाग को झकझोर दिया, बल्कि नवीन के परिवार की दुनिया उजाड़ दी। एक पत्नी, जो हर शाम उनके लौटने का इंतजार करती थी, अब शून्य में ताक रही है। पति की मौत के बाद पत्नी का रो—रोकर बुरा हाल है। वहीं, परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा ढाई साल की अबोध बेटी घटना से अनजान है। नवीन की मौत ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सड़क पर ड्यूटी कर रहे जवानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं। जो जवान दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क पर खड़ा था, खुद वही असुरक्षित रह गया।
पुलिस के अनुसार हाल के दिनों में राजमार्ग पर अवैध रूप से खड़े रहने वाले ट्रकों और लेन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए अलग-अलग थानों की पुलिस राजमार्ग पर गश्त कर नियमों का उल्लघंन करने पर वाहनों का चालान कर रही है। पनियाला में इसी अभियान के तहत कार्रवाई चल रही थी कि हादसा हो गया।
कांस्टेबल नवीन की यह मौत न केवल पुलिस विभाग बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए दुखद है। सड़क सुरक्षा के लिए जोखिम उठाने वाले जवान की जान उसी सड़क पर चली गई, जिसे वह सुरक्षित बनाने में जुटा था। पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों।
नवीन की चार साल पहले शादी हुई थी। पत्नी के अलावा ढाई साल की बेटी है। एक बड़ा भाई है। शव का शनिवार को पोस्टमार्टम होगा। इसके बाद पैतृक गांव में राजकीय समान से अंत्येष्टि की जाएगी।
