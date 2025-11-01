Rajasthan Accident: राजस्थान के कोटा में भीषण हादसा, SUV की टक्कर से स्कूल वैन में सवार 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, मच गई चीख-पुकार

हादसे के बाद सड़क किनारे बिखरे स्कूल बैग और इनसेट में पलटी वैन और SUV (फोटो:पत्रिका)
2 Student Died In Accident: कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह भीषण हादसा हुआ। 132 केवी ग्रिड स्टेशन के पास एक प्राइवेट स्कूल की वैन और SUV की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इटावा उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
दर्दनाक हादसे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि SUV पलटकर करीब 20 फीट दूर जा गिरी और स्कूल वैन भी सड़क किनारे पलट गई। वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टक्कर के बाद बच्चों की चीखें सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर दौड़े और खिड़कियां तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रास्ते में अचानक इको वैन का टायर फट गया जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया और सामने से आ रही SUV से सीधी टक्कर हो गई। पलभर में वैन पलट गई और बच्चे एक-दूसरे पर गिर पड़े।
घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान घायल बच्चे बेसुध हालत में रोते-बिलखते नजर आए। दो बच्चों की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली अस्पताल परिसर में मातम पसर गया। परिजनों की चीखें सुनकर माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग