Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Accident: राजस्थान के कोटा में भीषण हादसा, SUV की टक्कर से स्कूल वैन में सवार 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, मच गई चीख-पुकार

School Van And SUV Collision: कोटा जिले के दर्दनाक हादसे में एक स्कूल वैन और SUV की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टायर फटने से चालक का नियंत्रण बिगड़ गया जिससे दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 01, 2025

हादसे के बाद सड़क किनारे बिखरे स्कूल बैग और इनसेट में पलटी वैन और SUV (फोटो:पत्रिका)

2 Student Died In Accident: कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह भीषण हादसा हुआ। 132 केवी ग्रिड स्टेशन के पास एक प्राइवेट स्कूल की वैन और SUV की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इटावा उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

मदद के लिए दौड़ पड़े ग्रामीण

दर्दनाक हादसे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि SUV पलटकर करीब 20 फीट दूर जा गिरी और स्कूल वैन भी सड़क किनारे पलट गई। वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टक्कर के बाद बच्चों की चीखें सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर दौड़े और खिड़कियां तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला।

टायर फटने से हुआ भीषण हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रास्ते में अचानक इको वैन का टायर फट गया जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया और सामने से आ रही SUV से सीधी टक्कर हो गई। पलभर में वैन पलट गई और बच्चे एक-दूसरे पर गिर पड़े।

अस्पताल पहुंचे परिजन

घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान घायल बच्चे बेसुध हालत में रोते-बिलखते नजर आए। दो बच्चों की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली अस्पताल परिसर में मातम पसर गया। परिजनों की चीखें सुनकर माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Bikaner: सरकारी नौकरी वाली पत्नी के अवैध संबंधों से दुखी पति ने उठाया खौफनाक कदम, पकड़ा गया प्रेमी
बीकानेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 09:46 am

Published on:

01 Nov 2025 09:02 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Accident: राजस्थान के कोटा में भीषण हादसा, SUV की टक्कर से स्कूल वैन में सवार 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, मच गई चीख-पुकार

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: सीढ़ी टूटी, सिर के बल गिरा, कोटा में 20 फीट ऊंचाई से गिरने पर मजदूर की दर्दनाक मौत

kota news
कोटा

Good News: देश के 76 स्टेशनों पर विकसित होंगे ‘यात्री होल्डिंग एरिया’, राजस्थान का ये जिला भी शामिल

कोटा

Kota: दूल्हे के पिता ने लौटाया 1.11 करोड़ रुपए का दहेज, बोल दी ऐसी बात की सबकी आंखें हो गई नम, जिंदगीभर की कमाई दे रही थी मां

कोटा

Rain Alert: तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट, अगले 150 मिनट के लिए IMD ने राजस्थान के इन 21 जिलों में दी चेतावनी

कोटा

मातम में बदली खुशियां, दीवार गिरने से महिला की मौत, तीन दिन बाद आनी थी बेटी की बारात

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.