Rajasthan Accident: राजस्थान के कोटा में भीषण हादसा, SUV की टक्कर से स्कूल वैन में सवार 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, मच गई चीख-पुकार

2 Student Died In Accident: कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह भीषण हादसा हुआ। 132 केवी ग्रिड स्टेशन के पास एक प्राइवेट स्कूल की वैन और SUV की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इटावा उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया।