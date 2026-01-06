6 जनवरी 2026,

Kota: एग्जॉस्ट फैन बना फंदा, आधा घुसा 'चोर' रोशनदान में अटका, खुद ही जाल में फंस गया

कोटा। सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की साजिश रच रहा युवक खुद अपने ही जाल में फंस गया। रसोई में लगे एग्जॉस्ट फैन के रोशनदान से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा चोर जाली तोड़कर आधा भीतर पहुंच चुका था।

कोटा

image

Anand Prakash Yadav

Jan 06, 2026

रोशनदान में फंसे चोर को पुलिस ने पकड़ा, पत्रिका फोटो

रोशनदान में फंसे चोर को पुलिस ने पकड़ा, पत्रिका फोटो

Kota Crime News: कोटा। सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की साजिश रच रहा युवक खुद अपने ही जाल में फंस गया। रसोई में लगे एग्जॉस्ट फैन के रोशनदान से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा चोर जाली तोड़कर आधा भीतर पहुंच चुका था। इससे पहले की चोर घर में घुसकर वारदात कर पाता तभी मकान मालिक लौट आए। रोशनी पड़ते ही जो नजारा दिखा, उससे घरवाले सन्न रह गए- चोर रोशनदान में अटका हुआ था। इससे बड़ी चोरी की वारदात टल गई।

ये है पूरा मामला

बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के प्रताप नगर में रविवार देर रात यह घटना सामने आई। मकान मालिक सुभाष रावत ने बताया कि वे 3 जनवरी को पत्नी के साथ खाटूश्यामजी दर्शन के लिए गए थे। अगले दिन रात करीब 12.50 बजे घर लौटे और स्कूटी को अंदर ले जाते समय उसकी रोशनी रसोई की दीवार पर पड़ी, जहां एग्जॉस्ट फैन का रोशनदान खुला नजर आया।

पास जाकर देखा तो एक युवक उसमें आधा घुसा हुआ दिखा। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आने तक चोर ने एग्जॉस्ट फैन से बाहर निकलने की काफी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। पुलिस ने पहुंचकर चोर को बाहर निकाला।

एक अन्य आरोपी मौके से फरार

सुभाष के अनुसार आरोपी का एक साथी और था, जो उनके पहुंचते ही छत की ओर भाग गया और फरार हो गया। शोर मचाने पर पड़ोसी भी मौके पर आ गए। करीब 1.15 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और रोशनदान में फंसे युवक को बाहर निकालकर हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली, तो उसकी जेब से एक कार की चाबी बरामद हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक कार वारदात से पहले गली में संदिग्ध रूप से घूमती देखी गई थी। जिस पर पुलिस का चिन्ह और शीशों पर सफेद पर्दे लगे थे।

सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर तलाश शुरू

पुलिस ने घर की गली में लगी सीसीटीवी कैमरों से संदिग्ध कार और अन्य आरोपियों को चिन्हित कर तलाश शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपी से भी पुलिस ने पूछताछ कर उसके सहयोगियों को पकड़ने के लिए स्पेशल ​टीमें गठित की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अन्य सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Jan 2026 06:39 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: एग्जॉस्ट फैन बना फंदा, आधा घुसा 'चोर' रोशनदान में अटका, खुद ही जाल में फंस गया

