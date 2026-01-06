Kota: एग्जॉस्ट फैन बना फंदा, आधा घुसा ‘चोर’ रोशनदान में अटका, खुद ही जाल में फंस गया

सुभाष के अनुसार आरोपी का एक साथी और था, जो उनके पहुंचते ही छत की ओर भाग गया और फरार हो गया। शोर मचाने पर पड़ोसी भी मौके पर आ गए। करीब 1.15 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और रोशनदान में फंसे युवक को बाहर निकालकर हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली, तो उसकी जेब से एक कार की चाबी बरामद हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक कार वारदात से पहले गली में संदिग्ध रूप से घूमती देखी गई थी। जिस पर पुलिस का चिन्ह और शीशों पर सफेद पर्दे लगे थे।