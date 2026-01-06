जयपुर में सड़क पर कचरा फेंकने पर 10 हजार जुर्माना, कदम-कदम पर CCTV की नजर, दो दिन में 2.57 लाख वसूले

सड़क पर कचरा फेंकने पर 10 हजार जुर्माना (पत्रिका फाइल फोटो)
Jaipur News: जयपुर में सड़क पर कचरा फेंककर शहर को गंदा करने वालों पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अब सीसीटीवी कैमरों की मदद से ऐसे लोगों की पहचान कर मौके पर ही कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि सिविल लाइंस जोन में शनिवार को सड़क पर कचरा फेंकते दो युवक कैमरे में कैद हो गए। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और अजमेर रोड निवासी दिनेश कुमार लीलारमानी से 10 हजार रुपए का कैरिंग चार्ज वसूला गया। साथ ही युवकों को भविष्य में सड़क पर कचरा नहीं फैलाने की शपथ भी दिलाई गई।
नगर निगम की ओर से पिछले दो दिनों में सफाई व्यवस्था को लेकर की गई कार्रवाई में कुल 2.57 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान 20 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक भी जब्त किया गया। केवल सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर ही 1.78 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, जिससे यह साफ है कि निगम इस पर विशेष सख्ती बरत रहा है।
स्वास्थ्य शाखा के उपायुक्त ओम थानवी ने बताया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय में स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर लगे 184 सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके।
अस्थाई कचरा डिपो हटाकर वहां पौधे लगाए गए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेंच लगाई गई। इससे लोगों की आवाजाही बढ़ने से कचरा डालने वाले दूर रहते हैं। शिवाजी नगर समेत कुछ कॉलोनियों में यह प्रयोग सफल रहा है। सड़क पर कचरा फेंकते ही चालान काटा जा रहा है। बाजारों में गश्त कर कचरा फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है।
