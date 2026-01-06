जयपुर में सड़क पर कचरा फेंकने पर 10 हजार जुर्माना, कदम-कदम पर CCTV की नजर, दो दिन में 2.57 लाख वसूले

स्वास्थ्य शाखा के उपायुक्त ओम थानवी ने बताया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय में स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर लगे 184 सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके।