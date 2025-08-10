10 अगस्त 2025,

राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

जयपुर

Jaipur News : जयपुर की सड़क पर अगर फेंका कचरा, तो मिनटों में पकड़ लेगा निगम, कट जाएगा चालान, जानें कैसे

Jaipur News : हैरिटेज नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर एक अनोखा और सख्त नवाचार शुरू किया है। अब राजधानी जयपुर की सड़कों पर पड़ा कचरा सिर्फ गंदगी नहीं, सबूत भी बन गया है। जानें कैसे?

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 10, 2025

Jaipur roads throw garbage Heritage Municipal corporation will catch You within minutes and fined
सी-स्कीम के मालवीय मार्ग पर पड़े कचरे से पता देखती निगम की टीम (इनसेट)। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Jaipur News : अब राजधानी जयपुर की सड़कों पर पड़ा कचरा सिर्फ गंदगी नहीं, सबूत भी बन गया है। हैरिटेज नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर एक अनोखा और सख्त नवाचार शुरू किया है। सुबह-सुबह निगम की टीम कचरे की थैलियों में मिले बिल, पैकेजिंग और दस्तावेज खंगालती है, ताकि पता चल सके कि यह किसने फेंका। दोषी की पहचान होते ही सीधा चालान थमा दिया जाता है। मालवीय मार्ग से लेकर सी-स्कीम तक इस नए अभियान का असर दिखने लगा है। लोग अब सड़क पर कचरा फेंकने से पहले दो बार सोचने लगे हैं, क्योंकि अब हर फेंका गया कचरा बोलने लगा है और गुनहगार का पता बता रहा है। यह पहल स्वच्छता का संस्कार अभियान के तहत हैरिटेज नगर निगम ने शुरू की है।

इंदौर का सफल प्रयोग

कचरे से पहचान निकालकर कार्रवाई का प्रयोग इंदौर नगर निगम ने शुरू किया था। वहां टीम ने ऐसे स्थान चिह्नित किए, जहां लोग नियमित रूप से कचरा डालते थे। कुछ चालान होते ही गंदगी फैलाना बंद हो गया।

मालवीय मार्ग पर पहली कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान आयुक्त निधि पटेल ने मालवीय मार्ग और सी-स्कीम में कचरे के ढेर देखे। उन्होंने स्वास्थ्य शाखा की टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने कचरे की थैलियां खोलीं तो एक रेस्टोरेंट का पता मिला। निगम दस्ते ने पते के आधार पर रेस्टोरेंट पर दोपहर में छापा मारा और 2000 रुपए का जुर्माना वसूल किया।

गंदगी रोकने के लिए कर रहे ये भी

1- अस्थायी कचरा डिपो हटाकर वहां पौधे लगाए जा रहे हैं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेंच लगाई जा रही हैं। इससे लोगों की आवाजाही बढ़ने से कचरा डालने वाले दूर रहते हैं। शिवाजी नगर समेत कुछ कॉलोनियों में यह प्रयोग सफल रहा है।
2- सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है और सड़क पर कचरा फेंकते ही चालान काटा जा रहा है।
3- पांच राइडर्स नियमित रूप से बाजारों में गश्त कर कचरा फैलाने वालों पर नजर रख रहे हैं।

केवल हूपर में डालें

सड़क को गंदा करने वालों पर सख्ती की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए चालान शुरू हो चुके हैं। निगम क्षेत्र को साफ रखना चाहते हैं। यदि निगम की कोई कमी हो तो बताएं, लेकिन कचरा केवल हूपर में ही डालें, सड़क पर फेंकने से बचें।
निधि पटेल, आयुक्त, हैरिटेज नगर निगम

Published on:

10 Aug 2025 01:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News : जयपुर की सड़क पर अगर फेंका कचरा, तो मिनटों में पकड़ लेगा निगम, कट जाएगा चालान, जानें कैसे

