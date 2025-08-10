10 अगस्त 2025,

कोटा

Good News : राजस्थान-मध्यप्रदेश के बीच बिछेगी 190 किमी लंबी नई रेलवे लाइन, इन 3 शहरों से जुड़ेगा श्रीकृष्ण गमन पथ

Good News : राजस्थान व मध्यप्रदेश के बीच 190 किमी लंबी नई रेलवे लाइन बिछेगी। श्रीकृष्ण गमन पथ से राजस्थान व मध्यप्रदेश के तीन महत्वपूर्ण शहर जुड़ेंगे। जानें रोचक न्यूज है।

कोटा

मुकेश शर्मा

Aug 10, 2025

Good News : कोटा. देश में गति-शक्ति के विकास के चरण में अब भगवान श्रीकृष्ण गमन पथ को जोड़ने के लिए राजस्थान व मध्यप्रदेश के तीन शहरों के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी चल रही है। कोटा-झालावाड़ वाया आगर उज्जैन तक 190 किमी लंबी नई रेलवे लाइन बिछाने की डीपीआर तैयार की जा रही है। मंजूरी के बाद यह नया रेलवे रूट शुरू होगा। प्रस्तावित नई रेलवे लाइन से कोटा के मथुराधीशजी मंदिर, झालावाड़ के द्वारिकाधीश मंदिर व उज्जैन के सांदीपनि आश्रम के बीच कनेक्टिविटी होगी। तीनों शहरों का भगवान श्रीकृष्ण के गमन पथ से नाता है।

अब तक यह हो चुका

कोटा रेल मंडल के डीसीएम सौरभ जैन के अनुसार नई लाइन बिछाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। डीपीआर बनाने का कार्य अन्तिम चरण में है। डीपीआर की मंजूरी के बाद यहां रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू होगा।

ये भी पढ़ें

Railway : रक्षाबंधन पर छह जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेंगी, रामदेवरा के लिए भी रेलवे का तोहफा
जयपुर
Rajasthan Rakshabandhan Six pairs special trains will run railways gift for Ramdevra too

ग्वालियर स्टेट के समय चलती थी ट्रेन

ग्वालियर स्टेट के समय 1932 से उज्जैन से आगर तक नैरोगेज ट्रेन का संचालन किया जाता था। भाप के इंजन से चलने वाली सात डिब्बे की रेल आगर से उज्जैन तक 4 घंटे में पहुंचती थी। 1975 में यह रेल मार्ग बंद हो गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला, इन उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी सरकार
जयपुर
Rajasthan free electricity New formula these consumers will get Rs 17000 subsidy Bhajanlal Government

Published on:

10 Aug 2025 11:28 am

