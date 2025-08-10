Good News : राजस्थान-मध्यप्रदेश के बीच बिछेगी 190 किमी लंबी नई रेलवे लाइन, इन 3 शहरों से जुड़ेगा श्रीकृष्ण गमन पथ

Good News : कोटा. देश में गति-शक्ति के विकास के चरण में अब भगवान श्रीकृष्ण गमन पथ को जोड़ने के लिए राजस्थान व मध्यप्रदेश के तीन शहरों के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी चल रही है। कोटा-झालावाड़ वाया आगर उज्जैन तक 190 किमी लंबी नई रेलवे लाइन बिछाने की डीपीआर तैयार की जा रही है। मंजूरी के बाद यह नया रेलवे रूट शुरू होगा। प्रस्तावित नई रेलवे लाइन से कोटा के मथुराधीशजी मंदिर, झालावाड़ के द्वारिकाधीश मंदिर व उज्जैन के सांदीपनि आश्रम के बीच कनेक्टिविटी होगी। तीनों शहरों का भगवान श्रीकृष्ण के गमन पथ से नाता है।