Railway : रक्षाबंधन पर छह जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेंगी, रामदेवरा के लिए भी रेलवे का तोहफा

Railway : रेलवे ने रक्षाबंधन पर तोहफा दिया। रेलवे ने रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जिससे जयपुर से उदयपुर, हिसार, हड़पसर, बांद्रा टर्मिनस जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार 8 व 15 अगस्त को सांगानेर (जयपुर)-बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट, 9 अगस्त को उदयपुर सिटी-जयपुर एकतरफा स्पेशल ट्रेन, मदार-रोहतक स्पेशल, 10 अगस्त को जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन, हिसार-हड़पसर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, भगत की कोठी (जोधपुर)-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन, मदार-रोहतक स्पेशल ट्रेन व 11 अगस्त को बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर स्पेशल ट्रेन और 14 अगस्त को बान्द्रा टर्मिनस-सांगानेर (जयपुर) साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी।
रेलवे ने रामदेवरा मेले के दौरान अतिरिक्त यात्रीभार के चलते जोधपुर से रामदेवरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जोधपुर-रामदेवरा जोधपुर स्पेशल ट्रेन 10 से 31 अगस्त तक(22 ट्रिप संचालित होगी।