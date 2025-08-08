8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Railway : रक्षाबंधन पर छह जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेंगी, रामदेवरा के लिए भी रेलवे का तोहफा

Railway : रेलवे ने रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए छह जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रामदेवरा के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलेगी।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 08, 2025

Rajasthan Rakshabandhan Six pairs special trains will run railways gift for Ramdevra too
फाइल फोटो पत्रिका

Railway : रेलवे ने रक्षाबंधन पर तोहफा दिया। रेलवे ने रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जिससे जयपुर से उदयपुर, हिसार, हड़पसर, बांद्रा टर्मिनस जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

जानें टाइम शेड्यूल

रेलवे अधिकारियों के अनुसार 8 व 15 अगस्त को सांगानेर (जयपुर)-बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट, 9 अगस्त को उदयपुर सिटी-जयपुर एकतरफा स्पेशल ट्रेन, मदार-रोहतक स्पेशल, 10 अगस्त को जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन, हिसार-हड़पसर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, भगत की कोठी (जोधपुर)-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन, मदार-रोहतक स्पेशल ट्रेन व 11 अगस्त को बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर स्पेशल ट्रेन और 14 अगस्त को बान्द्रा टर्मिनस-सांगानेर (जयपुर) साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी।

ये भी पढ़ें

Indian Railways : अब बिना तोड़े हो सकेगी रेलवे वैगन बियरिंग की जांच, RDSO ने इस अनूठे उपकरण को किया पास
बीकानेर
Bikaner Now railway wagon bearings can be tested without breaking RDSO Lucknow has passed this unique device

रामदेवरा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने रामदेवरा मेले के दौरान अतिरिक्त यात्रीभार के चलते जोधपुर से रामदेवरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जोधपुर-रामदेवरा जोधपुर स्पेशल ट्रेन 10 से 31 अगस्त तक(22 ट्रिप संचालित होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : रेल यात्रियों को बड़ी राहत, संतरागाछी-अजमेर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए
चित्तौड़गढ़
Railway Passengers Big Relief Santragachhi Ajmer Special Train Frequency increased

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 07:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway : रक्षाबंधन पर छह जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेंगी, रामदेवरा के लिए भी रेलवे का तोहफा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.