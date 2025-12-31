न्यू ईयर के चलते जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़, होटल-रेस्टोरेंट फुल 

भानगढ़ में पहुंच रहे पर्यटक
शीतकालीन अवकाश और नववर्ष के आगमन के चलते अलवर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है। भानगढ़ के पर्यटक गाइड राजेंद्र मीणा ने बताया कि भानगढ़, नीलकंठ महादेव, अजबगढ़ तथा धार्मिक स्थल नारायणी माता में देसी-विदेशी पर्यटकों का आवागमन बना हुआ है। शीतकालीन अवकाश के कारण विद्यालयों व महाविद्यालयों के शैक्षणिक भ्रमण (एजुकेशन टूर) भी हो रहे हैं।
पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, रेस्टोरेंट, तथा छोटी रेहड़ी-ठेलियों की आय में भी इजाफा हुआ है। सरिस्का टाइगर रिजर्व व अभयारण्य के कारण भी क्षेत्र में पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार 25 दिसंबर से अब तक 15 हजार से अधिक देसी व विदेशी पर्यटक अलवर के पर्यटन स्थलों पर पहुंच चुके हैं, जबकि आगामी दिनों में भी भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि, सड़क कनेक्टिविटी की समस्या पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। विशेषकर टहला गेट से बुर्ज तक का मार्ग क्षतिग्रस्त होने से दिक्कत हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से सड़क सुधार व बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देकर पर्यटन विकास को गति देने की मांग की है। यहां उत्तर प्रदेश, दिल्ली-गुड़गांव, मुंबई-अहमदाबाद सहित देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक पहुंच रहे हैं।
