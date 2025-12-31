न्यू ईयर के चलते जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़, होटल-रेस्टोरेंट फुल 

पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, रेस्टोरेंट, तथा छोटी रेहड़ी-ठेलियों की आय में भी इजाफा हुआ है। सरिस्का टाइगर रिजर्व व अभयारण्य के कारण भी क्षेत्र में पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार 25 दिसंबर से अब तक 15 हजार से अधिक देसी व विदेशी पर्यटक अलवर के पर्यटन स्थलों पर पहुंच चुके हैं, जबकि आगामी दिनों में भी भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।