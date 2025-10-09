Murder: चाची से ही नाजायज संबंध बनाना चाहता था भतीजा, इनकार करने पर मार डाला, बिजनेसमैन की पत्नी थी मृतका

मृतका ममता (फोटो- पत्रिका)
Barmer Crime: बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र में बिजनेसमैन की पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सुलझ गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि मृतका के ही भतीजे ने की थी। अवैध संबंध बनाने से इनकार करने पर आरोपी ने पद में चाची लगने वाली महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
बता दें कि घटना सुथारों की ढाणी-भंवार गांव की है, जहां 6 अक्टूबर की शाम करीब पांच बजे कारोबारी बीजाराम की पत्नी ममता (40) अपने घर में अकेली थी। उसी दौरान उसका भतीजा मदनलाल पुत्र आंबाराम टीवी की डिश एंटीना ठीक करने के बहाने घर में दाखिल हुआ।
घर में अकेली देखकर उसने महिला के साथ जबरन अवैध संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने और मदद के लिए चिल्लाने पर मदनलाल गुस्से में आ गया। उसने कमरे में रखे क्रिकेट बैट से ममता के सिर पर कई बार वार किए।
वारदात के बाद भतीजे ने बड़ी चतुराई से खुद को बचाने की कोशिश की। हत्या के बाद वह अपने घर गया, खून से सने कपड़े बदल लिए और वापस घटना स्थल पर लौट आया। ग्रामीणों और परिजनों के साथ मौजूद रहकर वह खुद को निर्दोष दिखाने का नाटक करता रहा। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने बार-बार यही कहा कि उसे कुछ पता नहीं है।
पुलिस को सूचना मिली कि ममता की लाश पहली मंजिल पर खून से लथपथ हालत में पड़ी है। मौके पर पहुंचे सेड़वा थाना अधिकारी ने देखा कि कमरे में जगह-जगह खून फैला हुआ था और महिला के सिर पर गंभीर चोटें थीं। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया कि यह मामला हत्या का है।
एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में चौहटन डीएसपी मदन सिंह की अगुवाई में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान शक की सुई धीरे-धीरे रिश्तेदार मदनलाल की ओर घूमी। उसकी हरकतें और बयान संदिग्ध पाए गए।
पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया, वह डिश एंटीना ठीक करने के बहाने ममता के घर गया था और मौके का फायदा उठाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया और शोर मचाया तो उसने क्रिकेट बैट से वार कर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने हत्या के 48 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के बयान और घटना स्थल से जुटाए गए सबूतों के आधार पर उसे अदालत में पेश किया गया। फिलहाल, आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने हत्या के बाद किसी और की मदद ली थी या नहीं।
बिजनेसमैन बीजाराम की पहली शादी करीब 40 वर्ष पूर्व हुई थी, जिससे उसे तीन बेटियां हुईं। पहली पत्नी वर्तमान में जोधपुर में रहती है। बेटे की चाह में बीजाराम ने करीब 18 साल पहले बालोतरा के जसोल निवासी ममता से दूसरी शादी कर ली। ममता से उसे चार बेटे हुए, जिनमें सबसे बड़ा 14 वर्ष का है। ममता गांव में अपने चारों बच्चों के साथ रहती थी।
इस जघन्य अपराध ने इलाके में सनसनी फैला दी है। ग्रामीणों का कहना है, मदनलाल के व्यवहार पर पहले भी शक होता था, लेकिन किसी ने इतनी बड़ी वारदात की कल्पना नहीं की थी। पुलिस का कहना है, यह मामला पारिवारिक भरोसे और रिश्तों को कलंकित करने वाला है, जिसमें हवस और गुस्से ने एक महिला की जान ले ली।
