Murder: चाची से ही नाजायज संबंध बनाना चाहता था भतीजा, इनकार करने पर मार डाला, बिजनेसमैन की पत्नी थी मृतका



बिजनेसमैन बीजाराम की पहली शादी करीब 40 वर्ष पूर्व हुई थी, जिससे उसे तीन बेटियां हुईं। पहली पत्नी वर्तमान में जोधपुर में रहती है। बेटे की चाह में बीजाराम ने करीब 18 साल पहले बालोतरा के जसोल निवासी ममता से दूसरी शादी कर ली। ममता से उसे चार बेटे हुए, जिनमें सबसे बड़ा 14 वर्ष का है। ममता गांव में अपने चारों बच्चों के साथ रहती थी।