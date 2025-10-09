राजस्थान में गंगापुर सिटी से बड़ी खबर: महिला के दोनों पैर काटकर लूटे चांदी के कड़े, मजदूरी के बहाने लाया था शख्स

घटना स्थल पर मौजूद पुलिस (फोटो- पत्रिका)
सवाईमाधोपुर: गंगापुर सिटी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के गंगाजी की कोठी गांव में एक महिला के दोनों पैर काटकर उसके चांदी के कड़े लूट लिए गए।
बता दें कि वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घायल महिला की पहचान कमला देवी (निवासी सीतोड़ गांव, बामनवास) के रूप में हुई है।
बताते चलें, एक शख्स मजदूरी का झांसा देकर महिला को अपने साथ गंगापुर सिटी लाया था। बाद में सुनसान स्थान पर उसके साथ इस अमानवीय वारदात को अंजाम दिया गया। महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लेकर आरोपी फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, उदेई मोड़ पुलिस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। गंभीर अवस्था में घायल कमला देवी को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जो मजदूरी के बहाने महिला को साथ लेकर आए थे। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।
