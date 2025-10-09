Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

राजस्थान में गंगापुर सिटी से बड़ी खबर: महिला के दोनों पैर काटकर लूटे चांदी के कड़े, मजदूरी के बहाने लाया था शख्स

गंगापुर सिटी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए। महिला को मजदूरी के बहाने लाया गया था। फिलहाल, गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है।

less than 1 minute read

सवाई माधोपुर

image

Arvind Rao

Oct 09, 2025

Rajasthan Sawai Madhopur Gangapur City

घटना स्थल पर मौजूद पुलिस (फोटो- पत्रिका)

सवाईमाधोपुर: गंगापुर सिटी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के गंगाजी की कोठी गांव में एक महिला के दोनों पैर काटकर उसके चांदी के कड़े लूट लिए गए।


बता दें कि वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घायल महिला की पहचान कमला देवी (निवासी सीतोड़ गांव, बामनवास) के रूप में हुई है।


बताते चलें, एक शख्स मजदूरी का झांसा देकर महिला को अपने साथ गंगापुर सिटी लाया था। बाद में सुनसान स्थान पर उसके साथ इस अमानवीय वारदात को अंजाम दिया गया। महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लेकर आरोपी फरार हो गए।


घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, उदेई मोड़ पुलिस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। गंभीर अवस्था में घायल कमला देवी को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है।


पुलिस के मुताबिक, कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जो मजदूरी के बहाने महिला को साथ लेकर आए थे। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

थार महोत्सव पर उठे सवाल: सांसद-विधायकों ने नहीं की शिरकत, पूछने पर कलक्टर टीना डाबी और उम्मेदाराम ने दिया ये जवाब
बाड़मेर
Barmer Thar Mahotsav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 10:58 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान में गंगापुर सिटी से बड़ी खबर: महिला के दोनों पैर काटकर लूटे चांदी के कड़े, मजदूरी के बहाने लाया था शख्स

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जवानी की दहलीज पर बाघिन रिद्धि की संतानें, रणथम्भौर में टेरेटरी को लेकर दिखा संघर्ष, देखें वीडियो

सवाई माधोपुर

शिवाड़-ईसरदा मार्ग पर हादसा: बजरी वाहन से बचने के चक्कर में पलटी स्कूल बस, छात्रों में मची चीख-पुकार

school bus accident
सवाई माधोपुर

KBC-17 में पहुंचा राजस्थान का लाल, अमिताभ बच्चन ने ऐसे किया स्वागत, मिली बाइक और सोने का सिक्का

KBC-17
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जयपुर में करता था काम, लंबे समय से नहीं लौटा था घर

Rajasthan Police
सवाई माधोपुर

11 महीने की बेटी के सिर से उठा पिता का साया, भर्ती कराने के 1 घंटे बाद ही SMS के भीषण अग्निकांड में हुई थी दर्दनाक मौत

सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.