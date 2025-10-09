Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

थार महोत्सव पर उठे सवाल: सांसद-विधायकों ने नहीं की शिरकत, पूछने पर कलक्टर टीना डाबी और उम्मेदाराम ने दिया ये जवाब

बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाई और जब सवाल किया तो उन्होंने कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए गए। जब जिला कलक्टर टीना डाबी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था।

4 min read

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 09, 2025

Barmer Thar Mahotsav

थार महोत्सव में मौजूद लोग (फोटो- पत्रिका)

बाड़मेर: थार महोत्सव के आयोजन में सभी जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति ने कार्यक्रम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बाड़मेर, चौहटन और शिव विधायकों की अनुपस्थित रही। इसके अलावा गुड़ामालानी विधायक और सरकार में मंत्री केके विश्नेाई भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।


इसके बाद बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाई और जब सवाल किया तो उन्होंने कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए गए। जब जिला कलक्टर टीना डाबी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। आज भी उनसे संपर्क किया गया है। कल के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्रोई अभी कार्यक्रम में आ रहे हैं।


दरअसल, महोत्सव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हर साल फरवरी-मार्च में लोक संस्कृति, कला और परंपरा के उत्सव के रूप में आयोजित होने वाला यह महोत्सव इस बार प्रशासन ने समय से करीब चार महीने पहले ही आयोजित कर दिया। अचानक तिथि तय होने और प्रचार-प्रसार की कमी से भीड़ और जोश दोनों की कमी साफ नजर आई। ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना भी नहीं पहुंच पाई। इसी कारण आदर्श स्टेडियम में पहले जैसी भीड़ माहौल नहीं दिखा।


जानकारों का कहना है कि इस समय लोग त्योहार और शादी-ब्याह की तैयारी में व्यस्त हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी फसलों को संभाल रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम आदर्श स्टेडियम में हुआ, जहां जिला कलक्टर टीना डाबी ने एडीएम राजेन्द्र सिंह चांदावत के साथ हाइड्रोजन बैलून छोड़कर महोत्सव का शुभारंभ किया। लेकिन कुछ ही मिनट रुकने के बाद दोनों अधिकारी कार्यक्रम स्थल से लौट गए।


विधायक बोले- पहले जैसा नहीं रहा महोत्सव


अपनी संस्कृति के लिए महोत्सव होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आयोजन होना था, वैसा नहीं हो रहा है। पुराने आयोजनों की तुलना में यह महोत्सव उसका केवल पांच प्रतिशत भी नहीं है। साथ ही जनहित के अन्य मुद्दों पर भी सुधार की जरूरत है। शहर की टूटी सड़कें और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं की सुनवाई की आवश्यकता है।

-रविन्द्र सिंह भाटी, विधायक शिव


राजस्व मंत्री हेमंत मीना के पिता के निधन पर शोक सभा में शामिल होने के लिए उदयपुर गया था। इसलिए मैं कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका। मुझे बुलाया गया था, लेकिन निजी कारणों से बाहर जाना पड़ा।
-आदूराम मेघवाल, विधायक चौहटन


सांसद का आरोप- पैसों की बर्बादी


सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा, यह महोत्सव पैसों की बर्बादी बनकर रह गया है। संस्कृति के लिए आयोजन होना चाहिए, लेकिन इस तरह खर्च करना उचित नहीं है। जनता अपनी समस्याओं से त्रस्त है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। शहर की हालत खराब है। सरकार योजनाओं का बखान करवा रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी भी समारोह में नहीं आईं। पूछने पर उनके स्टाॉफ ने बताया कि वे बीमार हैं।


रंग-रेगिस्तान में बिखरी थार महोत्सव की सांस्कृतिक छटा


लोक कला की स्वर लहरियां थार की आबोहवा में बुधवार की सुबह घुली हुई नजर आई। शहर के गांधी चौक में बैंड की धुन बजी तो मानो हर कोई झूमता दिखा। अवसर था बाड़मेर की संस्कृति, इतिहास और कला को संजोए रखने वाले थार महोत्सव के रंगारंग आगाज का। गांधी चौक से शोभायात्रा के साथ सजे-धजे हाथी, ऊंट और रंग-बिरंगी पोशाकों में कलाकार और आमजन रवाना होकर आदर्श स्टेडियम पहुंचे, जहां दिन भर प्रतियोगिताओं की धूम रही।


शोभायात्रा में बड़ी संख्या में


महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश लिए गांधी चौक से रवाना हुईं। शाही लवाजमे के साथ निकली शोभायात्रा में विभिन्न क्षेत्रों से आए दलों ने प्रस्तुतियां दी। ऊंट, घोड़े, ऊंट गाड़ी पर सवार लोक कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुतियां दी। शोभायात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस बार महोत्सव में कार्यक्रमों की थीम रंग रेगिस्तान पर रखी गई है। आदर्श स्टेडियम पहुंचने पर थार महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यहां गेर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई।


नक्षत्री बनी थार सुंदरी और धमेंद्र डाबी थारश्री


इस दौरान थारश्री एवं थार सुंदरी प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल ने बाड़मेर निवासी और मुंबई के सोफिया कॉलेज में पढ़ने वाली नक्षत्री को थार सुंदरी चुना। वहीं, बाड़मेर में मैकेनिक का काम करने वाले धमेंद्र डाबी ने परंपरागत पोषाक, आभूषण और व्यक्तित्व के आधार पर थार श्री का खिताब जीता।


घुड़सवारी प्रतियोगिता में बाड़मेर शहर निवासी रूप सिंह खारा अपने घोड़े श्याम को लेकर पहुंचे। अन्य प्रतिभागियों ने दौड़ में भाग नहीं लिया। इस दौरान दादा-पोता दौड़ में 67 साल के मूलाराम और 14 साल के पोते महिपाल ने रेस जीती। इसी तरह दंपती दौड़ में सरकारी अध्यापक सवाईराम पत्नी लता ने रेस जीती। वहीं, महिलाओं ने सिर पर मटका लेकर दौड़ लगाई।


ये रहे विजेता


थार महोत्सव के प्रथम दिन आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ढोल वादन प्रतियोगिता में सैफ अली खान विजेता रहे। पनिहारी मटका दौड़ में रतनी, परमेश्वरी और सुशीला ने बाजी मारी। मेहंदी प्रतियोगिता में प्रियंका, लक्ष्मी और गंगा, रंगोली प्रतियोगिता में सुनील, मनु और संतोष विजेता रहे।


बास्केटबॉल प्रतियोगिता शहीद उगमसिंह क्लब और मल्लीनाथ क्लब के बीच हुई, जिसमें मल्लीनाथ क्लब ने 41-55 के अंतर से जीत दर्ज की। रस्साकस्सी (महिला वर्ग) में ग्रामीण महिला टीम विजेता रही। सुंदर मूंछ प्रतियोगिता में खेताराम, साफा बांधो प्रतियोगिता में दीप सिंह भाटी और सुंदर साफा प्रतियोगिता में अशोक शेरा विजयी रहे।


किराडू में आज सांस्कृतिक प्रस्तुतियां


थार महोत्सव के दूसरे दिन, गुरुवार को पंच गौरव स्थल किराडू में सुबह 9 से 9:30 बजे तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इसके उपरांत 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ग्रामीण कबड्डी, सतोलिया, दंपती दौड़, दादा-पोता दौड़, रुमाल झपट्टा, मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसी दिन महाबार के धोरे पर रात 7 से 10 बजे तक लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

ये भी पढ़ें

Thar Mahotsav: ढोल-नगाड़े, ऊंट-घोड़े और घूमर की थाप पर झूम उठा बाड़मेर, जानें इस बार कौन-कौन से कार्यक्रम हैं खास
बाड़मेर
Thar Mahotsav Barmer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 09:27 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / थार महोत्सव पर उठे सवाल: सांसद-विधायकों ने नहीं की शिरकत, पूछने पर कलक्टर टीना डाबी और उम्मेदाराम ने दिया ये जवाब

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर में भारत-पाक बॉर्डर पर पाकिस्तानी पिता-पुत्र को पकड़ा, अब सुरक्षा एजेंसियां करेंगी संयुक्त पूछताछ

Pakistani arrested in Barmer
बाड़मेर

महिला से जबरदस्ती करने लगा रिश्ते में लगा भतीजा, विरोध किया तो क्रिकेट बैट से मौत के घाट उतारा

बाड़मेर

Thar Mahotsav: ढोल-नगाड़े, ऊंट-घोड़े और घूमर की थाप पर झूम उठा बाड़मेर, जानें इस बार कौन-कौन से कार्यक्रम हैं खास

Thar Mahotsav Barmer
बाड़मेर

Rajasthan: बिजनेसमैन की दूसरी पत्नी की बेरहमी से हत्या, सिर फटा, दीवारों पर खून, मासूम बच्चों की निकल गई चीख

Woman murdered in Barmer
बाड़मेर

राजस्थान में किसानों के लिए खुशखबरी, अनार के बाग लगाने के लिए अनुदान पर लोन दे रही सरकार, जानिए योजना के बारे में

planting pomegranate orchards
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.