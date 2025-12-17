Rajasthan Politics: जब तक संसार है… अपने बयान से चर्चा में आए राजस्थान के मंत्री जोराराम कुमावत

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और चोरी के मामलों में सख्त है। सरकार ने अभियोजन स्वीकृतियां प्रदान की हैं, जो पिछली सरकार नहीं कर सकी थी। पूर्ववर्ती सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार सभी मामलों में सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। बाड़मेर और शिव क्षेत्र में विकास कार्य पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं, और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा रहा है।