Rajasthan Politics: जब तक संसार है… अपने बयान से चर्चा में आए राजस्थान के मंत्री जोराराम कुमावत

Rajasthan Politics: राजस्थान के मंत्री जोराराम कुमावत चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि समस्या तो हर घर में होती है, जब तक संसार है… उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है।

बाड़मेर

image

Santosh Trivedi

Dec 17, 2025

joraram kumawat

प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने जिला कलेक्ट्रेड में जिला प्रभारी जोराराम कुमावत ने प्रेस कांफ्रेस के दौरान पत्रकारों के आगे हाथ जोड़ दिए। Photo- Patrika

Rajasthan Politics: बाड़मेर। वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने विकास कार्यों की प्रगति पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान मीडियाकर्मियों ने सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मुद्दों को लेकर सवाल किए।

सवालों के जवाब में मंत्री ने विकास कार्यों की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा समस्या तो हर घर में होती है, जब तक संसार है, समस्याएं रहेंगी। जितना संभव हो रहा है, उतना किया जा रहा है। अगर कुछ अधूरा है तो हम उस पर काम कर रहे हैं।

जोराराम कुमावत ने कहा कि जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीनें बाड़मेर अकेले के लिए नहीं, पूरे राजस्थान को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए बजट में निधि आरक्षित है और फाइलें चालू हैं। बाड़मेर में सीटी स्कैन के लिए टेंडर किया था। टेंडर फर्म पात्र नहीं थी, इसलिए अब नया टेंडर निकाल दिया गया है। मंत्री ने कहा कि किसी को सीधे मशीन खरीदने का अधिकार नहीं है।

सड़कों के लिए 20 करोड़ स्वीकृत

सड़कों पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि जिले की सड़कों के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 75 प्रतिशत टेंडर पूरे हो चुके हैं, जबकि एक टेंडर प्रक्रियाधीन है। विकास कार्य चल रहे हैं, इसलिए सड़कें टूटती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि काम रुका है।

मेडिकल कॉलेज घोटाले की जांच जारी है

नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि कार्य प्रगति पर है और अधिकारियों को विजिट के लिए कहा जाता है। मेडिकल कॉलेज में हुए घोटाले पर उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

भ्रष्टाचार और चोरी के मामलों में सख्ती

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और चोरी के मामलों में सख्त है। सरकार ने अभियोजन स्वीकृतियां प्रदान की हैं, जो पिछली सरकार नहीं कर सकी थी। पूर्ववर्ती सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार सभी मामलों में सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। बाड़मेर और शिव क्षेत्र में विकास कार्य पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं, और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा रहा है।

