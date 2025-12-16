Rajasthan: सर्दी के कारण टूट गई थी पटरी, ट्रैकमैन ने ऐसे बचाई हजारों यात्रियों की जान

घटना की जानकारी तुरंत सेक्शन इंचार्ज गडरा रोड जितेंद्र को मोबाइल फोन के जरिए दी। सूचना मिलने के बाद रेलवे के तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक की स्थिति का निरीक्षण किया। रेलवे अधिकारियों के निर्देश पर मुनाबाव–बाड़मेर स्पेशल ट्रेन को धीमी गति से सुरक्षित रूप से उस हिस्से से पास कराया गया। इसके बाद ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू किया।