16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

बाड़मेर

Rajasthan: सर्दी के कारण टूट गई थी पटरी, ट्रैकमैन ने ऐसे बचाई हजारों यात्रियों की जान

Barmer News: बाड़मेर जिले के रामसर में गागरिया रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरी में दरार आ गई। ट्रैकमैन को पटरी टूटी दिखी तो उसने सूचना देकर ट्रेन को रुकवाकर संभावित हादसा टाल दिया।

बाड़मेर

image

Akshita Deora

Dec 16, 2025

Railway-Track-Crack

गागरिया स्टेशन के आगे रेलवे पटरी के बीच हुआ अंतराल (फोटो: पत्रिका)

Major Train Accident Averted: बाड़मेर जिले के रामसर क्षेत्र में बड़ा रेल हादसा टल गया। गागरिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरी में दरार आ जाने से ट्रेनों की आवाजाही पर खतरा मंडराने लगा था, लेकिन ट्रैकमैन की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से हजारों यात्रियों की जान बच गई।

जानकारी के अनुसार सोमवार अल सुबह करीब 5 बजे गागरिया रेलवे स्टेशन से लगभग दो किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक में दरार दिखाई दी। सर्द मौसम के कारण पटरी में क्रैक आ गया था, जिससे दोनों पटरियों के बीच अंतराल बन गया। इस दौरान ट्रैक निरीक्षण कर रहे ट्रैकमैन महेश कुमार की नजर टूटी हुई पटरी पर पड़ी।

ट्रैकमैन ने दिखाई समझदारी

पटरी टूटी देख ट्रैकमैन महेश कुमार ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे नियमों के अनुसार डेटोनेटर लगाकर लाइन को सुरक्षित किया।

लाल झंडी दिखाकर रोकी ट्रेन

इसी दौरान मुनाबाव–बाड़मेर स्पेशल ट्रेन उस सेक्शन की ओर आ रही थी। ट्रैकमैन ने टूटी जगह पर क्लैम्प बांधकर अस्थायी मरम्मत की और लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रुकवाया। समय पर संकेत मिलने से ट्रेन चालक ने ट्रेन को रोक दिया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया।

अधिकारियों को दी सूचना

घटना की जानकारी तुरंत सेक्शन इंचार्ज गडरा रोड जितेंद्र को मोबाइल फोन के जरिए दी। सूचना मिलने के बाद रेलवे के तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक की स्थिति का निरीक्षण किया। रेलवे अधिकारियों के निर्देश पर मुनाबाव–बाड़मेर स्पेशल ट्रेन को धीमी गति से सुरक्षित रूप से उस हिस्से से पास कराया गया। इसके बाद ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू किया।

