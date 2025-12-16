बैकफुट पर सऊदी सरकार: राजस्थान के रमेश मेघवाल का जल्द होगा वतन की मिट्टी में अंतिम संस्कार

रमेश कुमार मेघवाल की मृत्यु के 27 दिन बाद भी अंतिम संस्कार के लिए दिवंगत देह भारत नहीं भेजे जाने पर उनकी मां तीजू देवी ने 10 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को सऊदी अरब सरकार, भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और राजस्थान सरकार को भी नोटिस जारी किया था। इसके बाद यह मामला नई दिल्ली से लेकर रियाद तक चर्चा में आ गया और सऊदी सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा।