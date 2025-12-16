16 दिसंबर 2025,

बैकफुट पर सऊदी सरकार: राजस्थान के रमेश मेघवाल का जल्द होगा वतन की मिट्टी में अंतिम संस्कार

भारतीय दूतावास ने दिवंगत रमेश कुमार मेघवाल की देह को भारत भेजने के लिए आवश्यक एनओसी जारी कर दी है।

image

Santosh Trivedi

Dec 16, 2025

Ramesh Kumar Meghwal

File Photo- Ramesh Kumar Meghwal (Patrika)

बालोतरा। सऊदी अरब से भारतीय नागरिक रमेश कुमार मेघवाल की देह को भारत नहीं भेजे जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद सऊदी अरब सरकार बैकफुट पर आ गई है।

हाईकोर्ट की ओर से किंगडम ऑफ सऊदी अरब, नई दिल्ली स्थित सऊदी दूतावास को नोटिस जारी कर जवाब-तलब करने के बाद सऊदी पुलिस ने बालोतरा जिले की मेघवालों की ढाणी निवासी 19 वर्षीय स्व. रमेश कुमार मेघवाल की दिवंगत देह भारतीय दूतावास को सौंप दी है।

इसके साथ ही भारतीय दूतावास ने भी दिवंगत देह को भारत भेजने के लिए आवश्यक एनओसी जारी कर दी है। रमेश की मां तीजू देवी की ओर से दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस नूपुर भाटी ने 11 दिसंबर को सऊदी अरब सरकार को नोटिस जारी करते हुए 17 दिसंबर को जवाब तलब किया था। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद ही सऊदी प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई।

दूतावास ने मेल भेजकर दी जानकारी

रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार को राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर करने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा को अधिकृत रूप से मेल भेजकर जानकारी दी कि सऊदी पुलिस ने रमेश कुमार मेघवाल की दिवंगत देह भारतीय दूतावास को सौंप दी है। साथ ही भारतीय दूतावास की ओर से भारत भेजने के लिए एनओसी भी जारी कर दी गई है। दूतावास ने बताया कि दिवंगत देह को भारत लाने के लिए फ्लाइट में कार्गो बुकिंग की प्रक्रिया जारी है।

उल्लेखनीय है कि रमेश कुमार मेघवाल की दिवंगत देह को भारत लाने के लिए चर्मेश शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विदेश मंत्रालय में भी अधिकृत शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शर्मा की याचिका पर राष्ट्रपति सचिवालय ने विदेश मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से बदली स्थिति

रमेश कुमार मेघवाल की मृत्यु के 27 दिन बाद भी अंतिम संस्कार के लिए दिवंगत देह भारत नहीं भेजे जाने पर उनकी मां तीजू देवी ने 10 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को सऊदी अरब सरकार, भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और राजस्थान सरकार को भी नोटिस जारी किया था। इसके बाद यह मामला नई दिल्ली से लेकर रियाद तक चर्चा में आ गया और सऊदी सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा।

भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू

गौरतलब है कि रमेश कुमार मेघवाल 11 अक्टूबर 2025 को रोजगार के लिए सऊदी अरब गए थे, जहां 13 नवंबर 2025 को रियाद में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब सऊदी पुलिस की ओर से दिवंगत देह सौंपे जाने और भारतीय दूतावास से एनओसी जारी होने के बाद रमेश कुमार मेघवाल की दिवंगत देह को जल्द ही भारत लाया जाएगा। इससे परिजनों को अपने बेटे का अंतिम संस्कार वतन की मिट्टी में करने का अवसर मिल सकेगा।

