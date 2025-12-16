16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

बाड़मेर

Barmer Rape: बाड़मेर में स्कूल से घर लौट रही छात्रा का अपहरण, सुनसान जगह किया गैंगरेप, DSP को सौंपी जांच

पीड़िता के पिता ने गुड़ामालानी थाने में आरोपियों के विरुद्ध अपहरण व सामूहिक बलात्कार का नामजद मामला दर्ज करवाया।

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Dec 16, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

गुड़ामालानी। गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में एक स्कूली नाबालिग छात्रा का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। गुड़ामालानी थानाधिकारी सुरेंद्र सुथार के अनुसार पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत उसकी 17 वर्षीय बेटी स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रही थी।

चाकू के दम पर अपहरण

इस दौरान बीच रास्ते में एसयूवी में सवार होकर आए दो आरोपी दलाराम पुत्र गिरधारीराम जाट व राजूराम पुत्र कानाराम जाट निवासी दरगुड़ा ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर जबरन गाड़ी में बिठाया और अपहरण कर ले गए। फिर लूणी नदी के रास्ते सुनसान जगह पर दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से नाबालिग के साथ बलात्कार किया।

नाबालिग छात्रा के चिल्लाने और लोगों को आता देखकर बदमाश उसे छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता बदहवास हालत में घर पहुंची तो मां ने लेट आने का कारण पूछा, इसके बाद उसने मां को आपबीती बताई। पीड़िता के पिता ने गुड़ामालानी थाने में आरोपियों के विरुद्ध अपहरण व सामूहिक बलात्कार का नामजद मामला दर्ज करवाया।

इनका कहना है

पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच गुड़ामालानी डीएसपी सुखाराम विश्नोई कर रहे हैं।

  • सुरेंद्र सुथार, थानाधिकारी, गुड़ामालानी

Updated on:

16 Dec 2025 06:05 pm

Published on:

16 Dec 2025 05:56 pm

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

