Thar Mahotsav: ढोल-नगाड़े, ऊंट-घोड़े और घूमर की थाप पर झूम उठा बाड़मेर, जानें इस बार कौन-कौन से कार्यक्रम हैं खास



पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक कमलेश्वर सिंह ने बताया कि थार महोत्सव के दूसरे दिन 9 अक्टूबर को पंच गौरव स्थल किराडू में प्रातः 9 से 9.30 बजे तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी। इसके उपरांत प्रातः 9.30 से दोपहर 1 बजे तक ग्रामीण कबड्डी, सतोलिया, दंपती दौड़, दादा पोता दौड़, रुमाल झपट्टा, मेहन्दी और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसी दिन रात्रि में महाबार के धोरे पर रात्रि 7 से 10 बजे तक लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।