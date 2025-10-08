Thar Mahotsav: ढोल-नगाड़े, ऊंट-घोड़े और घूमर की थाप पर झूम उठा बाड़मेर, जानें इस बार कौन-कौन से कार्यक्रम हैं खास

बाड़मेर में थार महोत्सव की शुरुआत (फोटो- पत्रिका)
Thar Mahotsav: बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बुधवार को शोभायात्रा के साथ राजस्थानी कला एवं संस्कृति के अनूठे संगम थार महोत्सव का आगाज हुआ। आगामी दो दिन तक 'रंग रेगिस्तान' के थीम पर विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रम आयोजित होंगे।
बता दें कि सुबह गांधी चौक से शोभायात्रा मुख्य बाजार, स्टेशन रोड़, नेहरू नगर से होते हुए आदर्श स्टेडियम पहुंची। जहां कलाकारों ने गैर नृत्य की प्रस्तुति दी। आदर्श स्टेडियम में मिस थार, मिस्टर थार, सुंदर मूंछ, ऊंट शृंगार, पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए रस्सा कस्सी, पनिहारी मटका दौड़, ढोल वादन, पंच गौरव खेल के तहत बास्केटबॉल मैच प्रतियोगिता आयोजित होगी। जिला कलक्टर टीना डाबी ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा की शुरुआत की।
पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक कमलेश्वर सिंह ने बताया कि थार महोत्सव के दूसरे दिन 9 अक्टूबर को पंच गौरव स्थल किराडू में प्रातः 9 से 9.30 बजे तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी। इसके उपरांत प्रातः 9.30 से दोपहर 1 बजे तक ग्रामीण कबड्डी, सतोलिया, दंपती दौड़, दादा पोता दौड़, रुमाल झपट्टा, मेहन्दी और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसी दिन रात्रि में महाबार के धोरे पर रात्रि 7 से 10 बजे तक लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।
विश्व विख्यात कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, कच्छी घोड़ी, अग्नि नृत्य, तराजू नृत्य, गैर, तेरहताली, डेजर्ट सिम्फनी, भवाई नृत्य के साथ राजस्थानी भजन और लोक गायन के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा अलगोजा वादन, ढोल वादन, कठपुतली शो की शानदार प्रस्तुतियों के जरिए राजस्थान एवं थार की लोक कला को बढ़ावा दिया जाएगा।
