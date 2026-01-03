मैराथन में ‘भाग भीमा, भाग भूरा’ का शोर, दादा-पोता-पोती की अनोखी रेस, 3 पोतियों ने दादा का हाथ थाम दर्ज की जीत

जाट नव युवक मंडल बालोतरा की ओर से आयोजित तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्साह और उमंग के साथ हुआ। पहले दिन अल सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष बाबूलाल सऊ ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और समाज में खेल भावना व एकता को मजबूत करना है। मैराथन के बाद आयोजित दादा–पोता-पोती दौड़ ने सभी का विशेष ध्यान खींचा। 5 विजेताओं में 3 पोतियों ने दादा का हाथ थाम की जीत दर्ज की।