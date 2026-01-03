मैराथन में ‘भाग भीमा, भाग भूरा’ का शोर, दादा-पोता-पोती की अनोखी रेस, 3 पोतियों ने दादा का हाथ थाम दर्ज की जीत

दादा-पोता-पोती की अनोखी रेस में दिखी रिश्तों की गर्माहट, पत्रिका फोटो
बालोतरा। सर्द मौसम के बावजूद सुबह शहर में खेल और रिश्तों की गर्माहट देखने को मिली। वीर तेजाजी छात्रावास से मेगा हाईवे बाईपास तक आयोजित 500 मीटर की अनोखी ‘दादा–पोता-पोती दौड़’ में पीढ़ियों का संगम नजर आया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, 50 से 75 वर्ष के दादाओं ने 10 से 20 वर्ष के पोता-पोती का हाथ थामे कदम बढ़ाए।
पूरे मार्ग में तालियों और हूटिंग से माहौल गूंजता रहा। कहीं दर्शक ‘भाग भीमा, भाग भूरा’ के नारे लगाकर दादाओं में जोश भरते नजर आए, तो कहीं परिजन पोता-पोतियों के नाम पुकारकर उन्हें तेज दौड़ने के लिए प्रेरित करते रहे।
इस अनोखी स्पर्धा में 65 वर्षीय दादा भीमाराम ने अपनी 12 वर्षीय पोती लक्षिता बेनीवाल का हाथ थामे पूरे दमखम के साथ दौड़ पूरी की और प्रथम स्थान हासिल किया। फिनिश लाइन पर पहुंचते ही दर्शकों की तालियों ने विजेताओं का उत्साह दोगुना कर दिया। दौड़ के दौरान दोनों ने रास्ते में खड़े दर्शकों का दिल भी जीत लिया।
जाट नव युवक मंडल बालोतरा की ओर से आयोजित तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्साह और उमंग के साथ हुआ। पहले दिन अल सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष बाबूलाल सऊ ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और समाज में खेल भावना व एकता को मजबूत करना है। मैराथन के बाद आयोजित दादा–पोता-पोती दौड़ ने सभी का विशेष ध्यान खींचा। 5 विजेताओं में 3 पोतियों ने दादा का हाथ थाम की जीत दर्ज की।
प्रथम: 65 वर्षीय दादा भीमाराम व 12 वर्षीय पोती लक्षिता बेनीवाल
द्वितीय: 68 वर्षीय दादा भूराराम व 16 वर्षीय पोता भवराज
तृतीय: 60 वर्षीय दादा वगताराम व 11 वर्षीय पोता मोहनलाल
चतुर्थ: 55 वर्षीय दादा दलाराम व 10 वर्षीय पोती वंदना
पंचम: 65 वर्षीय ठाकरराम व 12 वर्षीय पोती कनिका
