‘देश बचाना है तो पहले गाय को बचाना होगा…’, रामगंजमंडी में हो रही कथा में बोले आचार्य धीरेंद्र शास्त्री

गौमाता का संरक्षण ही भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की रक्षा का मूल आधार है। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए आचार्य शास्त्री ने कहा कि कथा स्थल तक आते समय रास्तेभर श्रद्धालुओं का जो हुजूम दिखाई दिया उसे देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो गौमाता का मेला लगा हो। उन्होंने कहा कि “जब कोटा आया हूं, तब से लेकर आज तक हर रास्ते और हर मोड़ पर लोगों का अपार स्नेह बरसता दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि जब हम पंडाल की ओर आ रहे थे तो सबसे पहले गौमाता के दर्शन हुए और गौपूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।