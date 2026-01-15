15 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

पंडित धीरेंद्र शास्त्री जयपुर पहुंचे, नींदड़ रामकथा में स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में हनुमत लीला पर देंगे प्रवचन

Dhirendra Shastri: बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जयपुर पहुंचे। वे गुरुवार को दोपहर में सीकर रोड स्थित नींदड़ में आयोजित श्रीराम कथा में शामिल होंगे और जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में हनुमत लीला पर प्रवचन देंगे।

less than 1 minute read
जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 15, 2026

Dhirendra Shastri
Play video

Pandit Dhirendra Shastri Reaches Jaipur (Patrika Photo)

Dhirendra Shastri Jaipur Visit: जयपुर: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वे गुरुवार को दोपहर में सीकर रोड स्थित नींदड़ आवासीय योजना में आयोजित श्रीराम कथा में शामिल होंगे। जहां तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य के सानिध्य में हनुमत लीला पर प्रवचन देंगे। उनके आगमन को लेकर श्रद्धालुओं और आयोजकों में खासा उत्साह देखने को मिला।

दरअसल, नींदड़ में 8 से 16 जनवरी तक भव्य श्रीराम कथा और 1008 कुण्डीय हनुमान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसी आयोजन के दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य का 77वां जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। जन्मदिन समारोह को लेकर देशभर से संत-महंत, धर्माचार्य, यजमान और श्रद्धालु जयपुर पहुंच रहे हैं। यह आयोजन जयपुर में अब तक के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जा रहा है।

जन्मोत्सव में शामिल होने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के साथ-साथ पतंजलि योगपीठ के योगगुरु बाबा रामदेव, साध्वी ऋतंभरा, रमणरेती गोकुल से कार्ष्णि पीठाधीश्वर गुरुशरणानंद और बद्रीनाथ धाम से बालक योगेश्वर दास के भी जयपुर पहुंचेंगे। आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए देश-विदेश से संत और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की भी खास व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति के अनुसार, 16 जनवरी को महायज्ञ के समापन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर आएंगी। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Jan 2026 03:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पंडित धीरेंद्र शास्त्री जयपुर पहुंचे, नींदड़ रामकथा में स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में हनुमत लीला पर देंगे प्रवचन

