पंडित धीरेंद्र शास्त्री जयपुर पहुंचे, नींदड़ रामकथा में स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में हनुमत लीला पर देंगे प्रवचन

दरअसल, नींदड़ में 8 से 16 जनवरी तक भव्य श्रीराम कथा और 1008 कुण्डीय हनुमान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसी आयोजन के दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य का 77वां जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। जन्मदिन समारोह को लेकर देशभर से संत-महंत, धर्माचार्य, यजमान और श्रद्धालु जयपुर पहुंच रहे हैं। यह आयोजन जयपुर में अब तक के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जा रहा है।