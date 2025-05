Sugar Side Effects: चेहरे पर दिखे ये 5 संकेत, तो समझिए चीनी आपकी त्वचा को खराब कर रही है

झुर्रियां और महीन रेखाएं (Wrinkles and fine lines) ज्यादा चीनी खाने से ग्लाइकेशन नामक प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे त्वचा में मौजूद कोलेजन और इलास्टिन कमजोर हो जाते हैं। इससे स्किन पर जल्दी झुर्रियां, महीन रेखाएं और ढीलापन दिखने लगता है।

बेजान और डिहाइड्रेटेड त्वचा (Dull and dehydrated skin) ज्यादा शुगर शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है। इससे त्वचा रूखी, परतदार और थकी हुई दिखती है, और आपकी नेचुरल ग्लो भी खो जाती है।

सूजन और स्किन प्रॉब्लम्स (Inflammation and skin problems) चीनी शरीर में सूजन (Inflammation) को बढ़ाती है, जिससे एक्जिमा, सोरायसिस और रेडनेस जैसी स्किन समस्याएं और बिगड़ सकती हैं। कोलेजन की कमी (Collagen deficiency) चीनी शरीर में सूजन (Inflammation) को बढ़ाती है, जिससे एक्जिमा, सोरायसिस और रेडनेस जैसी स्किन समस्याएं और बिगड़ सकती हैं। चीनी स्किन की मजबूती और लचीलापन बनाए रखने वाले कोलेजन को नुकसान पहुंचाती है। इससे त्वचा धीरे-धीरे ढीली और उम्रदराज दिखने लगती है।

चीनी से कैसे बनाएं चीनी से दूरी (How to stay away from sugar) तो सवाल यह है कि चीनी से दूरी कैसे बनाएं ताकि त्वचा स्वस्थ बनी रहे? सबसे पहले, मीठे ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से बचें। इसके बदले फल, सब्जियां और नट्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर चीजें खाएं। और हां, पर्याप्त पानी जरूर पिएं ताकि स्किन हाइड्रेटेड और चमकदार रहे। ये छोटे बदलाव आपकी त्वचा को लंबे समय तक जवां बनाए रख सकते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।