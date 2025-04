Curry Leaves For Skin: कील-मुंहासों और दाग-धब्बों से हैं परेशान? करी पत्ते के इस्तेमाल से पाएं बेदाग और निखरी त्वचा

स्किन के लिए करी पत्ते का फयदे (Benefits of curry leaves for skin) ऑयली स्किन के लिए करी पत्ता का इस्तेमाल (Use of curry leaves for oily skin) गर्मियों में खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए स्किनकेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑयली स्किन काफी सेंसिटिव होती है, जिससे स्किन से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा ज्यादा होता है। करी पत्ते का इस्तेमाल ऑयली स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए किया जा सकता है। इसमें पाए जाने वाले एंटी-बैक्टीरियल गुण स्किन से जुड़ी अन्य समस्याओं को भी दूर रखने में मदद करते हैं।

कील-मुंहासों से राहत दिलाए करी पत्ता (Curry leaves provide relief from pimples and acne) ऑयली स्किन वालों को अक्सर पिंपल्स की समस्या होती है। करी पत्ता अतिरिक्त तेल को कम करने और बंद पोर्स को खोलने में कारगर है। जब त्वचा के पोर्स में गंदगी जमा हो जाती है, तो वह मुंहासों और दाग-धब्बों का कारण बनती है। करी पत्ते के नियमित उपयोग से इन समस्याओं से राहत पाई जा सकती है और त्वचा का प्राकृतिक निखार लौट आता है।

एंटी-एजिंग में भी असरदार है कढ़ी पत्ता (Curry leaves are also effective in anti-aging) जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, त्वचा की चमक फीकी पड़ने लगती है और झुर्रियों के निशान उभरने लगते हैं। करी पत्ता में मौजूद जिंक, मैंगनीज और विटामिन बी त्वचा को गहराई से पोषण देकर एजिंग के लक्षणों को कम करते हैं। इससे आंखों और माथे की झुर्रियां कम हो सकती हैं और चेहरा अधिक जवां दिखता है।

करी पत्ता और मुल्तानी मिट्टी (Curry leaves and Multani mitti) चेहरे की समस्याओं के लिए चेहरे की समस्याओं के लिए मुल्तानी मिट्टी एक बेहतरीन उपाय मानी जाती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल त्वचा को ठंडक देने के लिए भी किया जाता है। अगर इसमें करी पत्ते का पेस्ट मिलाया जाए, तो यह और भी अधिक फायदेमंद हो जाता है। इस फेस पैक के लिए कढ़ी पत्ते पीसकर मुल्तानी मिट्टी में मिलाएं और इसमें दही व गुलाब जल भी मिला लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से दाग-धब्बों से राहत मिलती है और त्वचा अधिक साफ और ताजा महसूस होती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।