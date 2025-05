Blood Sugar Control Secrets : डायबिटीज में क्या खाएं, क्या न खाएं? जानें डायटीशियन नेहा दुआ से ब्लड शुगर कंट्रोल के सीक्रेट्स

डायबिटीज में डाइट क्यों जरूरी है? (Why is diet important in diabetes?) न्यूट्रिशन नेहा दुआ ने बताया डायबिटीज तब होती है जब हमारे खून में शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है. हम जो भी खाते-पीते हैं, उसका सीधा असर हमारे ब्लड शुगर पर पड़ता है. इसीलिए एक सही खाने का प्लान बनाना और उसे मानना बहुत ज़रूरी है.

कार्बोहाइड्रेट समझदारी से चुनें: कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, लेकिन डायबिटीज़ में इन्हें नाप-तोलकर और सोच-समझकर खाना चाहिए. साबुत अनाज, फल, सब्ज़ियां, कम फैट वाली डेयरी चीज़ें और दालें अच्छे विकल्प हैं.

लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) वाले फूड्स खाएं: GI बताता है कि कोई खाना कितनी तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाता है. लो GI वाले फूड – जैसे दालें, हरी सब्ज़ियाँ और बाजरा – धीरे-धीरे शुगर छोड़ते हैं. वहीं, सफेद चावल और मैदे से बनी चीज़ें ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती हैं.

पोर्शन कंट्रोल जरूरी है: खाना कितना भी हेल्दी क्यों न हो, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ सकता है. हमेशा संतुलन रखें – थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा प्रोटीन और थोड़ा हेल्दी फैट. सही फैट चुनें: जैतून का तेल, नट्स, बीज और ओमेगा-3 से भरपूर फूड्स – जैसे सैल्मन मछली – अपनी डाइट में शामिल करें. ये दिल और ब्लड शुगर दोनों के लिए अच्छे हैं. ट्रांस फैट और ज्यादा फैट वाली चीज़ों से बचें.

फूड लेबल ज़रूर पढ़ें: कोई भी पैकेट वाला खाना लेने से पहले उसका लेबल पढ़ें. उसमें शुगर, फैट और कार्ब्स कितनी मात्रा में हैं – यह समझना बहुत ज़रूरी है. Blood Sugar Control: इन फलों से करें डायबिटीज को कंट्रोल



डायबिटीज़ में क्या न खाएं (या बहुत कम मात्रा में खाएं): (Food Avoid in Diabetes) मीठी चीज़ें: चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, कैंडी, आइसक्रीम, मीठे जूस, सोडा (मीठे ड्रिंक्स).

कारण: ये तुरंत ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं.

रिफाइंड अनाज: सफेद चावल, सफेद ब्रेड, मैदा (और मैदे से बनी चीज़ें जैसे नूडल्स, समोसे, पिज्जा).

कारण: इनमें फाइबर बहुत कम होता है और ये ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं. ज्यादा स्टार्च वाली सब्जियां:

आलू, शकरकंद (sweet potato), अरबी, जिमीकंद.

कारण: इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, इन्हें बहुत कम मात्रा में या डॉक्टर/डाइटिशियन की सलाह से खाएं. तली हुई चीजें और प्रोसेस्ड फूड: पूरी, पकौड़े, समोसे, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, नमकीन, पैकेटबंद स्नैक्स, प्रोसेस्ड मीट (जैसे सॉसेज).

कारण: इनमें अनहेल्दी फैट और नमक ज्यादा होता है, जो दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाते हैं और वजन बढ़ा सकते हैं.

ज्यादा वसा वाले डेयरी उत्पाद: फुल-फैट दूध, क्रीम, मक्खन (कम मात्रा में ठीक है), पनीर (ज़्यादा फैट वाला). लाइफस्टाइल में बदलाव ही असली इलाज है डायटीशियन एवं न्यूट्रिशन नेहा दुआ ने कहा सिर्फ दवाइयों से ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता. नियमित एक्सरसाइज़, सही खानपान और समय-समय पर ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है. डाइटीशियन-न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर की सलाह लेकर आप एक हेल्दी और संतुलित जीवन जी सकते हैं.

याद रखें: स्मार्ट फूड चॉइसेज़ + एक्टिव लाइफस्टाइल = बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल