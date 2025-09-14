कल्ट कॉमेडी ‘चुपके-चुपके’ के वो मजेदार डायलॉग्स, जिनमें है भाषा और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बो

फिल्म की कहानी एक ऐसे जोड़े डॉ. परिमल त्रिपाठी और उनकी पत्नी सुलेखा (धर्मेंद्र और शर्मीला टैगोर) के इर्द-गिर्द घूमती है जिसकी अभी-अभी शादी हुई है। शादी के बाद पहली बार सुलेखा अपने दीदी और जीजा जी (ओम प्रकाश) के घर जाती है। सुलेखा के जीजा जी को हिंदी से बहुत प्यार है। इसलिए परिमल जो बॉटनी के प्रोफेसर हैं, वो ड्राइवर (प्यारे मोहन इलाहाबादी) बनकर जीजा जी से मिलते हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन (इंग्लिश लिक्ट्रेचर के प्रोफेसर, सुकुमार सिन्हा (अमिताभ बच्चन) परिमल के कहने पर बॉटनी के प्रोफेसर बनकर वसुधा (जया भादुड़ी) को पढ़ाने जाते हैं। बस यहीं से शुरू होता है हंसी-मजाक, गलतफहमी, और कंफ्यूजन का मजेदार सिलसिला।