1973 का ‘नेपाल प्लेन हाईजैक’ जिसमें सवार थीं हिंदी सिनेमा की एक मशहूर अभिनेत्री, जानिए क्या था कनेक्शन

इस प्लेन में यात्रियों के साथ बिराटनगर के अलग-अलग बैंकों के 30 लाख रुपये भी ले जाए जा रहे थे। आपको जानकार हैरानी होगी कि इस अपहरण की प्लानिंग और प्लॉटिंग नेपाली कांग्रेस नेता और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला जो बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला के चाचा थे के द्वारा की गई थी। इन हाईजैक के द्वारा गिरिजा प्रसाद नेपाल में चल रही राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन और संघर्ष के लिए पैसा जमा करना चाहते थे। गौरतलब है कि विमान अपहरण की ये घटना पहली घटना थी जो पैसों के लिए की गई थी। हाईजैकर्स ने विमान को बिहार के फोर्ब्सगंज के एक घास के मैदान पर उतार दिया था और पैसा लूट कर वहां से रफूचक्कर हो गए थे। इस पैसे को कार से दार्जिलिंग ले जाया गया और छिपा दिया गया था।