मशहूर एक्ट्रेस के लिए गजरा बना जी का जंजाल, 1.14 लाख का लगा जुर्माना, जानें क्यों

6 सितंबर 2025 को एक्ट्रेस नव्या नायर कोच्चि से सिंगापुर होते हुए मेलबर्न पहुंची थीं। उनके पिता राजू नायर ने उन्हें गुडबाय करते समय चमेली का गजरा खरीद कर दिया था। एक्ट्रेस ने उसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा नव्या ने कोच्चि से सिंगापुर तक पहना, और दूसरा 15 सेंटीमीटर का गजरा उन्होंने अपने हैंडबैग में रखे पैकेट में रख लिया। लेकिन मेलबर्न एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने उन्हें रोक दिया और एक्ट्रेस के बैग की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेने के बाद फोर्स ने बैग में से गजरे को जब्त कर लिया और नव्या को तुरंत 1,980 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 1.14 लाख रुपये) का जुर्माना देना पड़ा।