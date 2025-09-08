Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टॉलीवुड

मशहूर एक्ट्रेस के लिए गजरा बना जी का जंजाल, 1.14 लाख का लगा जुर्माना, जानें क्यों

Famous Actress Fine For Gajra: फेमस एक्ट्रेस के लिए उनका गजरा इतनी बड़ी मुसीबत बन सकता है शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, चमेली के फूलों की वजह से एक्ट्रेस पर बड़ा जुर्माना लगा है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 08, 2025

Malayalam Actress Navya Nair Fine 1.25 For jasmine gajra
एक्ट्रेस नव्या नायर की इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीरें

Famous Actress Fine For Gajra: फूलों का गजरा पहनना फेमस एक्ट्रेस को भारी पड़ गया। चमेली के फूलों की वजह से उन पर फाइन लग गया। हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस नव्या नायर की। नव्या हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक ओणम समारोह में शामिल होने गई थीं, लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसके बारे में उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके बालों में लगाने वाला गजरा जी का जंजाल साबित होगा और उन्हें लाखों का जुर्माना देना पड़ जाएगा।

मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर पर लगा जुर्माना (Famous Actress Navya Nair Fine For Gajra)

6 सितंबर 2025 को एक्ट्रेस नव्या नायर कोच्चि से सिंगापुर होते हुए मेलबर्न पहुंची थीं। उनके पिता राजू नायर ने उन्हें गुडबाय करते समय चमेली का गजरा खरीद कर दिया था। एक्ट्रेस ने उसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा नव्या ने कोच्चि से सिंगापुर तक पहना, और दूसरा 15 सेंटीमीटर का गजरा उन्होंने अपने हैंडबैग में रखे पैकेट में रख लिया। लेकिन मेलबर्न एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने उन्हें रोक दिया और एक्ट्रेस के बैग की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेने के बाद फोर्स ने बैग में से गजरे को जब्त कर लिया और नव्या को तुरंत 1,980 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 1.14 लाख रुपये) का जुर्माना देना पड़ा।

ये भी पढ़ें

दीपिका कक्कड़ की आ गई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, रोते हुए बोलीं- जो टेबलेट मैं ले रही हूं वो…
TV न्यूज
Dipika Kakar cancer

नव्या नायर ने शेयर किया किस्सा

ओणम उत्सव के एक कार्यक्रम में नव्या ने इस वाकये को शेयर किया। उन्होंने बताया, “मुझे नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया में ताजे फूल लाना मना है। ये मेरी अनजाने में हुई गलती थी, लेकिन अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। अधिकारियों ने मुझे 28 दिनों के अंदर जुर्माना भरने को कहा है।" नव्या ने इंस्टाग्राम पर चमेली गजरे के साथ वीडियो भी पोस्ट किया और मलयालम में मजाकिया कैप्शन लिखा, 'जुर्माना भरने से पहले का ड्रामा!' इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई हुई है।

सख्त है ऑस्ट्रेलिया का बायो-सिक्योरिटी कानून

बता दें, ऑस्ट्रेलिया का बायो-सिक्योरिटी कानून बेहद सख्त है। इस कानून के तहत, बिना सरकारी परमिट के पौधे, फूल और बीज जैसे जैविक पदार्थों को देश में लाना पूरी तरह से मना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पदार्थ अपने साथ कई तरह के कीड़े, बीमारियां और जैविक असंतुलन ला सकते हैं। खासकर उन फूलों पर जहां मिट्टी या पत्ते लगे हों, उन्हें खतरनाक माना जाता है।

ये भी पढ़ें

2 घंटे 20 मिनट की इस बोल्ड फिल्म के आगे फेल है सभी मूवीज, अब YouTube पर मचा रही है बवाल
बॉलीवुड
Bhouri Movie On Youtube

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

tollywood

Updated on:

08 Sept 2025 11:13 am

Published on:

08 Sept 2025 11:04 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / मशहूर एक्ट्रेस के लिए गजरा बना जी का जंजाल, 1.14 लाख का लगा जुर्माना, जानें क्यों

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.