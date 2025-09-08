मशहूर एक्ट्रेस के लिए गजरा बना जी का जंजाल, 1.14 लाख का लगा जुर्माना, जानें क्यों

Famous Actress Fine For Gajra: फूलों का गजरा पहनना फेमस एक्ट्रेस को भारी पड़ गया। चमेली के फूलों की वजह से उन पर फाइन लग गया। हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस नव्या नायर की। नव्या हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक ओणम समारोह में शामिल होने गई थीं, लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसके बारे में उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके बालों में लगाने वाला गजरा जी का जंजाल साबित होगा और उन्हें लाखों का जुर्माना देना पड़ जाएगा।
6 सितंबर 2025 को एक्ट्रेस नव्या नायर कोच्चि से सिंगापुर होते हुए मेलबर्न पहुंची थीं। उनके पिता राजू नायर ने उन्हें गुडबाय करते समय चमेली का गजरा खरीद कर दिया था। एक्ट्रेस ने उसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा नव्या ने कोच्चि से सिंगापुर तक पहना, और दूसरा 15 सेंटीमीटर का गजरा उन्होंने अपने हैंडबैग में रखे पैकेट में रख लिया। लेकिन मेलबर्न एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने उन्हें रोक दिया और एक्ट्रेस के बैग की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेने के बाद फोर्स ने बैग में से गजरे को जब्त कर लिया और नव्या को तुरंत 1,980 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 1.14 लाख रुपये) का जुर्माना देना पड़ा।
ओणम उत्सव के एक कार्यक्रम में नव्या ने इस वाकये को शेयर किया। उन्होंने बताया, “मुझे नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया में ताजे फूल लाना मना है। ये मेरी अनजाने में हुई गलती थी, लेकिन अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। अधिकारियों ने मुझे 28 दिनों के अंदर जुर्माना भरने को कहा है।" नव्या ने इंस्टाग्राम पर चमेली गजरे के साथ वीडियो भी पोस्ट किया और मलयालम में मजाकिया कैप्शन लिखा, 'जुर्माना भरने से पहले का ड्रामा!' इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई हुई है।
बता दें, ऑस्ट्रेलिया का बायो-सिक्योरिटी कानून बेहद सख्त है। इस कानून के तहत, बिना सरकारी परमिट के पौधे, फूल और बीज जैसे जैविक पदार्थों को देश में लाना पूरी तरह से मना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पदार्थ अपने साथ कई तरह के कीड़े, बीमारियां और जैविक असंतुलन ला सकते हैं। खासकर उन फूलों पर जहां मिट्टी या पत्ते लगे हों, उन्हें खतरनाक माना जाता है।