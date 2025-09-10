Nepal PM News : BHU से पढ़ी हैं सुशीला, बन सकती हैं नेपाल की प्रधानमंत्री, जानिए कैसे बनीं Gen Z की पसंद

सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को बिराटनगर, नेपाल में हुआ था। सुशीला कार्की अपने माता-पिता के सात बच्चों में सबसे बड़ी बेटी हैं। वे बिराटनगर के कर्की परिवार से ताल्लुक रखती हैं। सुशीला कार्की 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनीं। उन्होंने अपने न्यायिक करियर में ईमानदारी और निडर फैसलों के लिए नाम कमाया। उनका सफर 1979 में बिराटनगर से वकील बनने से शुरू हुआ। धीरे-धीरे उन्होंने कोर्ट में अपनी पहचान बनाई और 2009 में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनीं। फिर 2016 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनीं। उस समय नेपाल के राष्ट्रपति, संसद के स्पीकर और चीफ जस्टिस, तीनों पद महिलाओं के पास थे, जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था।