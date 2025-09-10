नेपाल में तख्ता पलट की खबरों के बीच सामने आया एमपी से नाता, जानें कितना गहरा है कनेक्शन

नेपाल की राजकुमारी और ग्वालियर के महाराज की शादी की चर्चा की बड़ी वजह ट्रेन भी बनी। एक बडा़ ही रोचक किस्सा है, जिसके मुताबिक 60 के दशक में सिंधिया परिवार में नेपाल राजघराने से शादी का प्रस्ताव पहुंचा था, जिसे ग्वालियर राजघराने से स्वीकार कर लिया। 8 मई, 1966 को दिल्ली में दोनों की धूमधाम से शादी की गई। राजशाही और मराठी परम्पराओं को निभाते हुए उनका विवाह संपन्ना हुआ। इस राजशाही शादी के अवसर पर अकेले ग्वालियर से ही बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे थे। तब ग्वालियर से दिल्ली तक स्पेशल ट्रेन चलाई गई ताकि, लोग शादी के इस आयोजन में आसानी से पहुंच सकें।