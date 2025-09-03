क्या क्रिकेट से राजनीति की पिच पर बैटिंग करने उतरेंगे महानआर्यमन, पिता-दादा ने भी ऐसे ही की थी शुरुआत

भारत में क्रिकेट सिर्फ खेलते नहीं हैं, बल्कि इसे धर्म माना जाता है और खिलाड़ियों को भगवान माना जाता है। लोग इसे इसी तरह जीते हैं। ऐसे में MPCA के अध्यक्ष बनने के बाद महानआर्यमन (Mahanaaryaman Scindia) को सीधे लाखों क्रिकेट प्रेमियों के बीच पहचान बनाने का अवसर मिला है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे शहरों में क्रिकेट का आयोजन, टूर्नामेंट और खिलाड़ियों से संवाद, यह सब उन्हें ग्रासरूट पॉलिटिक्स जैसी पब्लिक कनेक्टिविटी देगा। कहना होगा कि युवाओं के लिए अब महानआर्यमन 'नई ऊर्जा' का प्रतीक बन गए हैं।