धर्मेंद्र ने 5 मिनट में ‘हुकूमत’ के लिए लिया था फैसला, निर्देशक ने बताया ये दिलचस्प किस्सा

हालांकि, 'हुकूमत' का सफर आसान नहीं था। अनिल शर्मा ने बताया कि पैसे की कमी के चलते उनकी फिल्म बीच में ही रुक गई थी। एक फाइनेंसर ने 30 लाख रुपये खर्च करने का वादा किया था, लेकिन उसने केवल 5 लाख रुपये ही दिए। जब यह बात धर्मेंद्र को पता चली, तो उन्होंने खुद मामला अपने हाथ में लिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के निर्देशक अनिल शर्मा को अपनी जेब से 3 लाख रुपये दिए, ताकि फिल्म का काम फिर से शुरू हो सके। बता दें, धर्मेंद्र की इस दरियादिली और समर्थन ने 'हुकूमत' को अनिल शर्मा के लिए एक बड़ी हिट बना दिया। इस फिल्म की कामयाबी ने दोनों के बीच एक मजबूत और अटूट रिश्ता कायम कर दिया।