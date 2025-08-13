Basanti Chatterjee Dies: फेमस एक्ट्रेस का कैंसर से निधन, 100 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम के प्रवक्ता के मुताबिक, फेमस दिग्गज बंगाली अभिनेत्री बसंती चटर्जी पिछले कुछ समय से कैंसर की वजह से आईसीयू में एडमिट थी। जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर नर्सिंग देखभाल में रखने की सलाह दी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। कुछ समय पहले उनके ऑन स्क्रीन बेटे रहे भास्वर चटर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि एक्ट्रेस के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। जनवरी में उन्होंने मदद मांगी थी और अब 8 महीने बाद एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया है।