Basanti Chatterjee Dies: फेमस एक्ट्रेस का कैंसर से निधन, 100 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

Basanti Chatterjee Passed away: फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर आ रही है। फेमस एक्ट्रेस बसंती चटर्जी का निधन हो गया है। उन्होंने 88 साल की उम्र में मंगलवार को आखिरी सांस ली। एक्ट्रेस काफी लंबे समय से कैंसर से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी आखिरकार उन्होंने मौत के आगे घुटने टेक दिए। वहीं, एक्ट्रेस आर्थिक तंगी से भी गुजर रही थी। उनके पास पैसे नहीं थे कि वह अपना इलाज करवा सकें। अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की मौत पर सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम के प्रवक्ता के मुताबिक, फेमस दिग्गज बंगाली अभिनेत्री बसंती चटर्जी पिछले कुछ समय से कैंसर की वजह से आईसीयू में एडमिट थी। जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर नर्सिंग देखभाल में रखने की सलाह दी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। कुछ समय पहले उनके ऑन स्क्रीन बेटे रहे भास्वर चटर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि एक्ट्रेस के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। जनवरी में उन्होंने मदद मांगी थी और अब 8 महीने बाद एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया है।
पिछले 5 दशक से बसंती चटर्जी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में की थी। उनकी एक्टिंग को लोग बेहद पसंद करते थे। बसंती चटर्जी को 'थगिनी', 'मंजरी ओपेरा' और 'आलो' जैसी सराही गई फिल्मों के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है।
बसंती चटर्जी बंगाली टेलीविजन की भी एक जानी-मानी हस्ती रह चुकी थीं। 'भूतु', 'बोरोन' और 'दुर्गा दुर्गेश्वरी' जैसे लोकप्रिय टीवी शो में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा था। उनका आखिरी टीवी शो 'गीता एलएलबी' में था, जिसके फिल्मांकन के समय उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने इस शो को अलविदा कह दिया था