19 साल का साथ… और अचानक तलाक, आइकॉनिक जोड़ी का टूटा रिश्ता

6 जनवरी को नैशविले में हुई कोर्ट कार्रवाई के साथ दोनों ने बिना किसी एलिमनी या चाइल्ड सपोर्ट के शांतिपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला लिया। दोनों बेटी संडे रोज (17) और फेथ मार्गरेट (15) की कस्टडी ज्यादातर निकोल के पास रहेगी, जबकि कीथ हर दूसरे वीकेंड उनसे मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि साल के 306 दिन बेटियां निकोल के साथ रहेंगी, जबकि कीथ अर्बन उन्हें हर दूसरे वीकेंड पर अपने पास रखेंगे।