19 साल का साथ… और अचानक तलाक, आइकॉनिक जोड़ी का टूटा रिश्ता

निकोल किडमैन-कीथ अर्बन का ऑफिशियली तलाक कंफर्म (इमेज सोर्स: स्टफ)
Nicole Kidman-Keith Urban Divorce: हॉलीवुड की सबसे प्यारी और आइकॉनिक जोड़ियों में से एक निकोल किडमैन और कीथ अर्बन ने आखिरकार अपनी 19 साल लंबी शादी को अलविदा कह दिया है। 2005 में शुरू हुई प्रेम कहानी, 2006 की खूबसूरत शादी और दो प्यारी बेटियों के बाद, यह रिश्ता अब आधिकारिक रूप से खत्म (Divorce) हो चुका है।
6 जनवरी को नैशविले में हुई कोर्ट कार्रवाई के साथ दोनों ने बिना किसी एलिमनी या चाइल्ड सपोर्ट के शांतिपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला लिया। दोनों बेटी संडे रोज (17) और फेथ मार्गरेट (15) की कस्टडी ज्यादातर निकोल के पास रहेगी, जबकि कीथ हर दूसरे वीकेंड उनसे मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि साल के 306 दिन बेटियां निकोल के साथ रहेंगी, जबकि कीथ अर्बन उन्हें हर दूसरे वीकेंड पर अपने पास रखेंगे।
बता दें यह फैसला फैंस को हैरान कर रहा है, क्योंकि कभी परफेक्ट समझी जाने वाली यह जोड़ी अब दो अलग राहों पर चल पड़ी है।
रिपोर्ट के मुताबिक, निकोल किडमैन और कीथ अर्बन ने तय किया है कि वे चाइल्ड सपोर्ट नहीं लेंगे और न ही देंगे, क्योंकि दोनों की महीने की कमाई पहले से ही 1 लाख से ज्यादा है। दोनों ने अपनी प्रॉपर्टी भी आपसी सहमति से बांट ली है, जैसे इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट, घर का फर्नीचर, अप्लायंसेज, गाड़ियां और बाकी पर्सनल सामान। जो चीज जिस पार्टनर के पास है, वह उसके पास बनी रहेगी।
इसके अलावा तलाक के बाद दोनों ने एक-दूसरे से एलिमनी या स्पाउसल सपोर्ट लेने का कोई दावा नहीं किया। यहां तक कि अपने-अपने वकीलों और कोर्ट की सारी फीस भी वे खुद ही भरेंगे।
पेरेंटिंग प्लान के अनुसार, तलाक होने के बावजूद निकोल और कीथ दोनों को अपनी बेटियों के लिए प्यार, स्थिरता और अच्छे रिश्ते को बनाए रखना होगा। उन्हें ऐसा माहौल देना होगा, जिसमें बच्चों को कभी भी यह न लगे कि उनका परिवार बिखर गया है।
