दर्द को तमाशा मत बनाओ… तलाक के बाद माही विज का ट्रोलर्स और मीडिया पर फूटा गुस्सा

Mahhi Vij And Jay Bhanushali divorce: टीवी जगत के सबसे फेमस जोड़ियों में से एक, जय भानुशाली और माही विज ने अपने फैंस को एक बड़ा झटका दिया है। शादी के 15 साल बाद इस कपल ने आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी है। बता दें, पिछले कई महीनों से उनके रिश्ते में अनबन की खबरें आ रही थीं, जिस पर अब ब्रेक लग गया है।
रविवार 4 जनवरी को जय और माही ने एक लंबा और इमोशनल बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 'जिंदगी के इस सफर' पर अब अपनी राहें अलग करने का मुश्किल फैसला लिया है। हालांकि, उन्होंने अपने चाहने वालों को ये भरोसा दिलाया है कि अलग होने के बाद, वे अपने बच्चों के लिए हमेशा साथ रहेंगे। दोनों ने साफ किया कि वे पूरी जिम्मेदारी और प्यार के साथ अपने बच्चों की 'को-पेरेंटिंग' जारी रखेंगे।
बता दें, तलाक की घोषणा के अगले ही दिन माही विज ने इंस्टाग्राम पर कुछ रहस्यमयी (Cryptic) पोस्ट शेयर किए। इन पोस्ट्स को देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स और मीडिया में ये दावा किया जाने लगा कि माही ये बातें जय के लिए लिख रही हैं। देखते-ही-देखते ट्रोल्स ने जय को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
माही ने ट्रोल्स और मीडिया वालों को इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए। एक फोटो शेयर की और गलत खबरें फैलाने वालों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज जय के लिए नहीं थीं। माही ने गुस्से में आगे लिखा, "हां, ये हम हैं। लाइक्स और कमेंट्स के लिए मीडिया किसी भी स्तर तक गिर सकता है। मेरी स्टोरीज जय के लिए नहीं हैं… किसी के दर्द तमाशा मत बनाओ, अपनी पत्रकारिता की तरह इसे गंदा बनाना बंद करें, पोस्ट करने के लिए क्रिप्टिक पोस्ट कुछ भी हाहाहाहा… कितने बुरे हाल हैं, यहां लोगों के और अश्लीलता भरा शब्द लिखा।"
उन्होंने आगे मीडिया के गिरते स्तर पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल लोग सुर्खियां बटोरने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। बता दें, जय और माही के इस फैसले से उनके फैंस काफी दुखी हैं, लेकिन दोनों ने जिस तरह समझदारी के साथ अलग होने और बच्चों की परवरिश साथ करने की बात कही है, उसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं।
