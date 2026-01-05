5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

दर्द को तमाशा मत बनाओ… तलाक के बाद माही विज का ट्रोलर्स और मीडिया पर फूटा गुस्सा

Mahhi Vij And Jay Bhanushali divorce: 15 साल की शादी टूटने के बाद माही विज ने अपने दर्द को बयां करते हुए ट्रोल्स और मीडिया को कड़ी लताड़ लगाई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 05, 2026

माही विज और जय भानुशाली

माही विज और जय भानुशाली (सोर्स: X)

Mahhi Vij And Jay Bhanushali divorce: टीवी जगत के सबसे फेमस जोड़ियों में से एक, जय भानुशाली और माही विज ने अपने फैंस को एक बड़ा झटका दिया है। शादी के 15 साल बाद इस कपल ने आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी है। बता दें, पिछले कई महीनों से उनके रिश्ते में अनबन की खबरें आ रही थीं, जिस पर अब ब्रेक लग गया है।

तलाक के बाद माही विज ने ट्रोल्स और मीडिया को लताड़ा

रविवार 4 जनवरी को जय और माही ने एक लंबा और इमोशनल बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 'जिंदगी के इस सफर' पर अब अपनी राहें अलग करने का मुश्किल फैसला लिया है। हालांकि, उन्होंने अपने चाहने वालों को ये भरोसा दिलाया है कि अलग होने के बाद, वे अपने बच्चों के लिए हमेशा साथ रहेंगे। दोनों ने साफ किया कि वे पूरी जिम्मेदारी और प्यार के साथ अपने बच्चों की 'को-पेरेंटिंग' जारी रखेंगे।

बता दें, तलाक की घोषणा के अगले ही दिन माही विज ने इंस्टाग्राम पर कुछ रहस्यमयी (Cryptic) पोस्ट शेयर किए। इन पोस्ट्स को देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स और मीडिया में ये दावा किया जाने लगा कि माही ये बातें जय के लिए लिख रही हैं। देखते-ही-देखते ट्रोल्स ने जय को निशाना बनाना शुरू कर दिया।

माही ने ट्रोलर्स और मीडिया वालों के इन अफवाहों करार जवाब दिया

माही ने ट्रोल्स और मीडिया वालों को इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए। एक फोटो शेयर की और गलत खबरें फैलाने वालों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज जय के लिए नहीं थीं। माही ने गुस्से में आगे लिखा, "हां, ये हम हैं। लाइक्स और कमेंट्स के लिए मीडिया किसी भी स्तर तक गिर सकता है। मेरी स्टोरीज जय के लिए नहीं हैं… किसी के दर्द तमाशा मत बनाओ, अपनी पत्रकारिता की तरह इसे गंदा बनाना बंद करें, पोस्ट करने के लिए क्रिप्टिक पोस्ट कुछ भी हाहाहाहा… कितने बुरे हाल हैं, यहां लोगों के और अश्लीलता भरा शब्द लिखा।"

उन्होंने आगे मीडिया के गिरते स्तर पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल लोग सुर्खियां बटोरने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। बता दें, जय और माही के इस फैसले से उनके फैंस काफी दुखी हैं, लेकिन दोनों ने जिस तरह समझदारी के साथ अलग होने और बच्चों की परवरिश साथ करने की बात कही है, उसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Jan 2026 03:16 pm

Published on:

05 Jan 2026 02:52 pm

Hindi News / Entertainment / दर्द को तमाशा मत बनाओ… तलाक के बाद माही विज का ट्रोलर्स और मीडिया पर फूटा गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सनी देओल के गुस्से पर सौतेली मां हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- उनका गुस्सा…

Sunny Deol and Hema Malini
बॉलीवुड

Allu Arjun के थिएटर में फिल्म देखने आए फैन ने मचाया हंगामा, लेडीज वॉशरूम में बना रहा था वीडियो

Allu Arjun की फिल्म देखने आए फैन ने मचाया हंगामा, लेडीज वॉशरूम में बना रहा था वीडियो
मनोरंजन

Kannan Pattambi: किडनी की समस्या जूझ रहे थे फेमस एक्टर, 62 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा…

Kannan Pattambi
टॉलीवुड

अमिताभ बच्चन को इस बात की हो रही है घुटन, बोले- एक अजीब-सी सुस्ती और बेचैनी…

bIG B
TV न्यूज

धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल परिवार में अनबन की चर्चा हुई तेज, मतभेद पर हेमा मालिनी ने दिया जवाब

देओल परिवार से अनबन की चर्चा हुई अब तेज, परिवार से मतभेद पर हेमा मालिनी ने दिया जवाब
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.