दर्द को तमाशा मत बनाओ… तलाक के बाद माही विज का ट्रोलर्स और मीडिया पर फूटा गुस्सा

माही ने ट्रोल्स और मीडिया वालों को इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए। एक फोटो शेयर की और गलत खबरें फैलाने वालों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज जय के लिए नहीं थीं। माही ने गुस्से में आगे लिखा, "हां, ये हम हैं। लाइक्स और कमेंट्स के लिए मीडिया किसी भी स्तर तक गिर सकता है। मेरी स्टोरीज जय के लिए नहीं हैं… किसी के दर्द तमाशा मत बनाओ, अपनी पत्रकारिता की तरह इसे गंदा बनाना बंद करें, पोस्ट करने के लिए क्रिप्टिक पोस्ट कुछ भी हाहाहाहा… कितने बुरे हाल हैं, यहां लोगों के और अश्लीलता भरा शब्द लिखा।"