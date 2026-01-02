34 साल की उम्र में हॉलीवुड स्टार टॉमी ली जोन्स की बेटी विक्टोरिया का निधन, मौत की वजह पर सस्पेंस बरकरार

दरअसल, टॉमी ली जोन्स अपनी बेटी के बहुत करीब थे। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने गर्व के साथ कहा था कि विक्टोरिया एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और वो स्पैनिश भाषा भी बहुत अच्छी तरह बोलती हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से विक्टोरिया ने एक्टिंग से दूरी बना ली थी, लेकिन उन्हें अक्सर रेड कार्पेट और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने पिता का साथ देते हुए देखा जाता था। इस समय में हॉलीवुड की कई हस्तियों ने टॉमी ली जोन्स और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और पूरा परिवार जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।