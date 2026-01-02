2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

हॉलीवुड

34 साल की उम्र में हॉलीवुड स्टार टॉमी ली जोन्स की बेटी विक्टोरिया का निधन, मौत की वजह पर सस्पेंस बरकरार

Tommy Lee Jones Daughter Passed Away: 34 साल की उम्र में हॉलीवुड स्टार टॉमी ली जोन्स की बेटी विक्टोरिया का निधन हो गया है, जिससे उनके परिवार और फैंस में गहरा शोक छा गया है। विक्टोरिया की मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 02, 2026

हॉलीवुड स्टार टॉमी ली जोन्स की बेटी विक्टोरिया

हॉलीवुड स्टार टॉमी ली जोन्स की बेटी विक्टोरिया ( सोर्स: X @nypost)

Tommy Lee Jones Daughter Passed Away: नए साल की शुरुआत में हॉलीवुड इंडस्ट्रीज के लिए एक बेहद दुखद खबर के सामने आई है। ऑस्कर विजेता दिग्गज एक्टर टॉमी ली जोन्स की 34 वर्षीय बेटी, विक्टोरिया जोन्स, सैन फ्रांसिस्को के एक होटल में मृत पाई गई हैं। इस अचानक हुई मौत से टॉमी ली जोन्स का परिवार और उनके फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया हैं।

हॉलीवुड स्टार टॉमी ली जोन्स की बेटी विक्टोरिया का निधन

न्यूयॉर्क पोस्ट और पेज सिक्स के अनुसार, ये घटना गुरुवार की है, जब सैन फ्रांसिस्को के नोब हिल स्थित ऐतिहासिक 'फेयरमोंट होटल' में सुबह करीब 2:52 बजे इमरजेंसी सेवाओं को मेडिकल इमरजेंसी की सूचना दी गई। बता दें, जब तक पैरामेडिक्स पहुंचे, वहां मौजूद लोग विक्टोरिया को सीपीआर (CPR) देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उन्हें मौके पर ही मृत एलान कर दिया।

दरअसल, विक्टोरिया जोन्स की मौत किन परिस्थितियों में हुई, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट और चीफ मेडिकल एग्जामिनर का कार्यालय मामले की गहराई से जांच कर रहा है। साथ ही, अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि कमरे में उनके साथ कोई और मौजूद था या नहीं। अधिकारियों ने अभी किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी की पुष्टि नहीं की है और अब मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी।

टॉमी ली जोन्स और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त

बता दें, 1991 में जन्मी विक्टोरिया जोन्स, टॉमी ली जोन्स और उनकी पूर्व पत्नी किम्बरली क्लॉघली की बेटी थीं। विक्टोरिया ने बचपन में अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। वो फेमस फिल्म 'मेन इन ब्लैक II' (Men in Black II) और टीवी शो 'वन ट्री हिल' में नजर आई थीं। इसके अलावा, उन्होंने 2005 में अपने पिता द्वारा निर्देशित फिल्म 'द थ्री बरियल्स ऑफ मेलक्विएड्स एस्ट्राडा' में भी अपनी टैलेंट दिखाई थी।

दरअसल, टॉमी ली जोन्स अपनी बेटी के बहुत करीब थे। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने गर्व के साथ कहा था कि विक्टोरिया एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और वो स्पैनिश भाषा भी बहुत अच्छी तरह बोलती हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से विक्टोरिया ने एक्टिंग से दूरी बना ली थी, लेकिन उन्हें अक्सर रेड कार्पेट और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने पिता का साथ देते हुए देखा जाता था। इस समय में हॉलीवुड की कई हस्तियों ने टॉमी ली जोन्स और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और पूरा परिवार जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।

Published on:

02 Jan 2026 12:55 pm

02 Jan 2026 12:55 pm

