सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन, इमरान हाशमी की 1 घंटा 40 मिनट की ये फिल्म सोचने पर कर देगी मजबूर

एक दिन पचपन, मुंबई स्टेशन पर एक आदमी का बैग चोरी करता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। उस आदमी ने वो पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए किसी से उधार लिए थे। पैसे चोरी होने के सदमे के कारण उसकी मौत हो जाती है। पचपन को जब पता चलता है कि उस आदमी ने अपनी बेटी की शादी के लिए वो रुपये कहीं से उधार लिए थे। इस बात से पचपन बहुत दुखी हो जाता है और वो मन ही मन ठान लेता है कि उस लड़की को सारे पैसे लौटाएगा। जब वो उस लड़की से मिलता है तो उसको पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। सागर भाई को इस बात का पता चलता है तो वो उसको बहुत मारता है। और पचपन के दोस्तों से भी उसका झगड़ा हो जाता है। अब कहानी में आगे क्या होता है, पचपन उस लड़की की मदद करने के लिए क्या क्या करता है, बस इसी की कहानी है '55 (हरामी)'।