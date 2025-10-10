सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन, इमरान हाशमी की 1 घंटा 40 मिनट की ये फिल्म सोचने पर कर देगी मजबूर

फिल्म '55 (हरामी)' फिल्म का एक सीन। (फोटो सोर्स: IMDb)
Harami Film: शाहरुख खान के बेटे, आर्यन खान की सीरीज 'The Bads of Bollywood' और 'OG -The Call Him OG' की रिलीज के बाद से इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक समय था जब इमरान सीरियल किसर के नाम से इंडस्ट्री में जाने जाते थे और रोमांटिक फिल्मों में नजर आते थे। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपनी इस इमेज को बदला। उन्होंने विलेन के किरदार भी निभाए और गंभीर रोल भी किये। मगर आज हम इमरान की एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया, जिसे देखकर उनसे नफरत हो जायेगी।
इमरान की इस फिल्म का नाम है '55 (हरामी)'। जो मुंबई रेलवे स्टेशन पर पॉकेट मारने वाले बच्चों और उनके सरगना के इर्द-गिर्द घूमती है। साल 2020 में रिलीज हुई इमरान हाशमी की ये फिल्म 'स्लमडॉग मिलेनियर' की तरह ही एक इंडो-अमेरिकन फिल्म है। फिल्म को आधी हिंदी और आधी अंग्रेजी में बनाया गया है।
इमरान हाश्मी की '55 (हरामी)' की कहानी मुंबई के स्लम एरिया ऐसे छोटे-छोटे बच्चों की कहानी है, जो मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर घूमते-फिरते हुए लोगों के सामान की चोरी और पॉकेट मारते हैं। ये कहानी है ऐसे बच्चों की जिनको जबरन इस धंधे में धकेला जाता है। कहानी में एक गिरोह को दिखाया गया है, जो मासूम बच्चों से जबरन ये काम करवाता है। इसके लिए गिरोह के सदस्य बच्चों के हाथ, पैर तक तोड़ देते हैं ताकि उनसे चोरी के साथ-साथ भीख भी मंगवाई जा सके। इतना ही इन बच्चों को नंबर दिया जाता है जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन जाता है। बच्चे आपस में एक-दूसरे को इन्हीं नम्बरों से बुलाते हैं। फिल्म का एक डायलॉग है, 'तू 55 है और मैं 86, हम वहीं नंबर हैं जो वो दिया है…' ये डायलॉग ही पूरी कहानी बताता है।
फिल्म में ऐसे ही गिरोह का सरदार होता है सागर भाई, जो बच्चों को डरा-धमका कर उनसे ये काम करवाता है। सागर भाई का किरदार निभाया है अभिनेता इमरान हाशमी ने। फिल्म में इमरान को बेहद क्रूर दिखाया गया है, जो उसकी बात नहीं मानता उसको बुरी तरह से मारा-पीटा जाता है। सागर भाई को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई उसके बनाए नियमों को तोड़े। सागर भाई सिर्फ इंग्लिश में बात करता है और ये काफी इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें '55 (हरामी)' फिल्म इमरान हाशमी की पहली इंडो-अमेरिकन फिल्म है। फिल्म में इमरान के लुक की खूब तारीफ हुई थी।
एक दिन पचपन, मुंबई स्टेशन पर एक आदमी का बैग चोरी करता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। उस आदमी ने वो पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए किसी से उधार लिए थे। पैसे चोरी होने के सदमे के कारण उसकी मौत हो जाती है। पचपन को जब पता चलता है कि उस आदमी ने अपनी बेटी की शादी के लिए वो रुपये कहीं से उधार लिए थे। इस बात से पचपन बहुत दुखी हो जाता है और वो मन ही मन ठान लेता है कि उस लड़की को सारे पैसे लौटाएगा। जब वो उस लड़की से मिलता है तो उसको पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। सागर भाई को इस बात का पता चलता है तो वो उसको बहुत मारता है। और पचपन के दोस्तों से भी उसका झगड़ा हो जाता है। अब कहानी में आगे क्या होता है, पचपन उस लड़की की मदद करने के लिए क्या क्या करता है, बस इसी की कहानी है '55 (हरामी)'।
इमरान हाशमी स्टारर इस फिल्म से रिजवान (पचपन) और धनश्री पाटिल (उमा) ने अपना डेब्यू किया था। इनके अलावा फिल्म में हर्ष राजेंद्र राणे, आशुतोष गायकवाड़, मछिन्द्र गडकर, सार्थक दुसाने, मनीषा मिश्रा, यश कांबले, आदित्य भगत, दीक्षा निशा और आदिल खान जैसे कलाकार भी अहम् भूमिकाओं में हैं। सभी कलाकारों ने जबरदस्त एक्टिंग का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि फिल्म में निर्माता हैं श्याम मदिराजू, जिन्होंने 'केक', 'इडेन' और 'जेड' जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। फिल्म को इमरान हाशमी ने यूएस बेस्ड प्रोडक्शन के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।
इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर बूसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (Busan International Film Festival) में हुआ था। आप इस फिल्म को प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म के कुछ सीन्स 18 प्लस हैं, तो फिल्म को अकेले में ही देखें।
