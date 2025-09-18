Patrika LogoSwitch to English

आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘The Ba***ds Bollywood’ के टाइटल में क्यों लगाए गए हैं 3 स्टार्स, जानिए

Aryan Khan Directorial Debut: आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' आज Netfilx पर रिलीज हो चुकी है। और अब पता चल गया है इसके टाइटल में तीन स्टार लगाने की वजह क्या है?

मुंबई

Rashi Sharma

Sep 18, 2025

Aryan Khan’s Directorial Debut 'The Ba***ds of Bollywood'
आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का पोस्टर। (फोटो सोर्स: X)

Aryan Khan Directorial Debut: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज यानी 18 सिंतबर को ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से एक डायरेक्टर के तौर पर अपना डेब्यू कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीती रात मुंबई में इस वेबसीरीज की स्क्रीनिंग हो चुकी है। और इस स्क्रीनिंग में पूरा बॉलीवुड सीरीज को देखने के लिए पहुंचा। इसके अलावा अम्बानी फैमिली भी इस स्क्रीनिंग में पहुंची। इन दिनों आर्यन खान इस सीरीज को लेकर काफी चर्चा में हैं जिसका नाम है 'The Ba***ds of Bollywood'। अब आपको बताते हैं, इस सीरीज के टाइटल में लगाए गए तीन '' एस्ट्रिक या स्टार इस्तेमाल करने के पीछे की वजह और इसका मतलब क्या है। जिस वजह से इसका टाइटल चर्चा में बना हुआ है। हाल ही, सीरीज के एक्ट्रेस इसके बारे में बात की।

टाइटल में तीन एस्ट्रिक का मतलब (Meaning of Asterisks in the Title of The Bads of Bollywood)

'The Ba***ds of Bollywood' के इस अतरंगी टाइटल के बारे में रेडियो नशा पर बात करते हुए एक्टर-डांसर राघव जुयाल ने बताया, ‘उन्हें 'बैड्स' को 'बॉलीवुड' के साथ जोड़ना था और इसलिए उन्होंने इसमें Asterisk () लगाए हैं। ऐसा करने के पीछे बस सीरीज के टाइटल को बस कुछ हटके बनाने और पेश करें की कोशिश है।‘

राघव जुयाल, बॉबी देओल और लक्ष्य की फोटोज। (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

वहीं, सीरीज के लीड एक्टर में मुख्य भूमिका निभा रहे लक्ष्य ने आगे बताया कि,

‘दर्शक इसको देखने के बाद ही टाइटल का मतलब समझ पाएंगे। ये जिस तरह का शो है, उसे एक शब्द में बयां करना बहुत मुश्किल है। जब आप शो देखेंगे, तो आपको खुद ही 'बैड्स' का मतलब समझ आ जाएगा क्योंकि आप इसे एक शब्द या एक लाइन में नहीं समझ सकते क्योंकि ये आर्यन द्वारा बनाई गई एक बड़ी और अनोखी दुनिया है। इसके टाइटल की तरह इसकी कहानी भी अनोखी है जो आपको बांधे रखेगी।‘ इसके आगे उन्होंने कहा, 'काफी समय के बाद इस शो का टाइटल मिल पाया था, लंबे समय तक तो शो का कोई नाम था ही नहीं।‘

बॉबी देओल ने क्या कहा?

बॉबी देओल ने भी अपना नज़रिया शेयर करते हुए कहा, ‘ये इसका कॉन्सेप्ट है जब आप शो देखेंगे तब आपको इसके टाइटल का मतलब समझ आ जाएगा। मुझे याद है जब मैंने फिल्म गुप्त की थी, तो लोगों को फिल्म का टाइटल समझ नहीं आया था, लेकिन फिर काजोल कातिल निकलीं, तो उन्हें समझ आया कि हमने इसका नाम गुप्त क्यों रखा।‘

इसके अलावा, दिग्गज अभिनेता मनोज पाहवा ने बताया कि, ‘उन्हें शो का टाइटल अनाउंसमेंट वाले दिन ही पता चला। उन्होंने मुझे शो का टाइटल भी नहीं बताया था और जब उस समय शो का टाइटल सामने आया, तब मुझे इसके बारे में पता चला।‘

आपको बता दें कि ये सीरीज आज OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 12: 30 पर रिलीज हो चुकी है।

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इस साल के सबसे चर्चित शोज में से एक है। इसमें तीनों खान शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान कैमियो करते नजर आएंगे। इस सीरीज को गौरी खान ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट बैनर तले प्रोड्यूस किया है।

Updated on:

18 Sept 2025 02:22 pm

Published on:

18 Sept 2025 02:05 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘The Ba***ds Bollywood’ के टाइटल में क्यों लगाए गए हैं 3 स्टार्स, जानिए

