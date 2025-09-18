आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘The Ba***ds Bollywood’ के टाइटल में क्यों लगाए गए हैं 3 स्टार्स, जानिए

Aryan Khan Directorial Debut: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज यानी 18 सिंतबर को ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से एक डायरेक्टर के तौर पर अपना डेब्यू कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीती रात मुंबई में इस वेबसीरीज की स्क्रीनिंग हो चुकी है। और इस स्क्रीनिंग में पूरा बॉलीवुड सीरीज को देखने के लिए पहुंचा। इसके अलावा अम्बानी फैमिली भी इस स्क्रीनिंग में पहुंची। इन दिनों आर्यन खान इस सीरीज को लेकर काफी चर्चा में हैं जिसका नाम है 'The Ba***ds of Bollywood'। अब आपको बताते हैं, इस सीरीज के टाइटल में लगाए गए तीन '' एस्ट्रिक या स्टार इस्तेमाल करने के पीछे की वजह और इसका मतलब क्या है। जिस वजह से इसका टाइटल चर्चा में बना हुआ है। हाल ही, सीरीज के एक्ट्रेस इसके बारे में बात की।