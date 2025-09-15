खीर खाते ही हो गई थी खून की उल्टी, क्या आप जानते हैं इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम?

ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि सूर्यवंशम है। फिल्म सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन को डबल रोल में दिखाया गया था। इस फिल्म की कहानी शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या है और कैसी है ये कई लोग पहले से जानते हैं, लेकिन इकलौती यही एक फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि वो खीर जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं उससे किसी की जान ली जा सकती है। इसमें दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन जो अपने बेटे हीरा ठाकुर को घर से निकाल देते हैं और फिर वह सालों बाद अपने पोते से मिलते हैं। उनका पोता उनके लिए एक दिन अपने घर से खीर लाता है और उनकी जान के दुश्मन खीर में जहर मिला देते हैं। जैसे ही अमिताभ वह खीर खाते हैं उन्हें खीर की उल्टी होती है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है।