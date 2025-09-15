Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

खीर खाते ही हो गई थी खून की उल्टी, क्या आप जानते हैं इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम?

Bollywood Film: वैसे तो आपने मां- बेटे के प्यार से भरी फिल्में देखी होंगी, लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसमें बाप-बेटे के प्यार की इमोशनल कहानी को पर्दे पर दिखाया था। ये फिल्म 26 साल पहले आई थी और ब्लॉकबस्टर हुई थी। आज भी लोगों को ये फिल्म याद है। वो भी अपने एक सीन की वजह से…जिसमें एक्टर को खीर खाने के बाद खून की उल्टी होती है। अगर आप जानते हैं इस फिल्म का नाम तो जरूर बताएं...

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 15, 2025

Amitabh Bachchan Movie
अमिताभ बच्चन की एक्स से ली गई तस्वीर

Guess The Bollywood Movie Name: अगर आप 90 के दशक के हैं तो आपको ये फिल्म जरूर याद होगी। जिसमें एक अमीर घर के बेटे को उस समय घर से निकाल दिया जाता है जब वह उस लड़की से शादी कर लेता है जिससे वह प्यार करता है। वहीं, लड़की पढ़ी-लिखी होती है और वह खुद अनपढ़ होता है। दोनों मेहनत करते हैं, पैसा उधार लेकर बस खरीद लेते हैं और वह खुद ड्राइवर बनकर बस चलाता है, धीरे-धीरे 1 बस से 50 बस घर के बाहर खड़ी हो जाती है। दोनों अमीर हो जाते हैं। कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती हैं और शानदार हो जाती है। दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है। ये कौन सी फिल्म है शायद आप कहानी सुनकर ही समझ गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं?

अमिताभ बच्चन की फिल्म की कहानी है लोगों को याद (Amitabh Bachchan Film Sooryavansham)

ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि सूर्यवंशम है। फिल्म सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन को डबल रोल में दिखाया गया था। इस फिल्म की कहानी शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या है और कैसी है ये कई लोग पहले से जानते हैं, लेकिन इकलौती यही एक फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि वो खीर जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं उससे किसी की जान ली जा सकती है। इसमें दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन जो अपने बेटे हीरा ठाकुर को घर से निकाल देते हैं और फिर वह सालों बाद अपने पोते से मिलते हैं। उनका पोता उनके लिए एक दिन अपने घर से खीर लाता है और उनकी जान के दुश्मन खीर में जहर मिला देते हैं। जैसे ही अमिताभ वह खीर खाते हैं उन्हें खीर की उल्टी होती है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है।

फिल्म सूर्यवंशम से अमिताभ बच्चन का एक सीन (Photo Source- X)

खीर खाते ही होती है खून की उल्टी

फिल्म में खीर खाते ही उल्टी होने वाला सीन आइकॉनिक सीन बन गया था। जो सालों बाद भी लोगों के दिमाग में रहता है। इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया था कि ये फिल्म साल 1999 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को टीवी पर भी दिखाया जाता था। कहा जाता है कि सूर्यवंशम इंडियन मूवी चैनल पर सबसे ज्यादा टेलीकास्ट होने वाली फिल्म है। इस फिल्म को रूरल एरियाज में भी काफी पसंद किया जाता है।

फिल्म सूर्यवंशम से अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस सौंदर्या का एक सीन (Photo Source- X)

कहानी से लेकर स्टारकास्ट के नाम भी लोगों हैं याद

इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर कई जोक्स भी बने। यहां तक कि फिल्म के कई किरदार हीरा ठाकुर, राधा, गौरी और मेजर रंजीत लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस फिल्म का कोई भी सीन हो या फिर डायलॉग हों लोगों को रट गए हैं। बता दें, इस फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस सौंदर्या दिखाई गई थी उनकी प्लेन क्रैश हादसे में मौत हो गई थी।

bollywod news

Bollywood

Updated on:

15 Sept 2025 02:43 pm

Published on:

15 Sept 2025 02:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / खीर खाते ही हो गई थी खून की उल्टी, क्या आप जानते हैं इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम?

