खीर खाते ही हो गई थी खून की उल्टी, क्या आप जानते हैं इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम?

Guess The Bollywood Movie Name: अगर आप 90 के दशक के हैं तो आपको ये फिल्म जरूर याद होगी। जिसमें एक अमीर घर के बेटे को उस समय घर से निकाल दिया जाता है जब वह उस लड़की से शादी कर लेता है जिससे वह प्यार करता है। वहीं, लड़की पढ़ी-लिखी होती है और वह खुद अनपढ़ होता है। दोनों मेहनत करते हैं, पैसा उधार लेकर बस खरीद लेते हैं और वह खुद ड्राइवर बनकर बस चलाता है, धीरे-धीरे 1 बस से 50 बस घर के बाहर खड़ी हो जाती है। दोनों अमीर हो जाते हैं। कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती हैं और शानदार हो जाती है। दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है। ये कौन सी फिल्म है शायद आप कहानी सुनकर ही समझ गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं?
ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि सूर्यवंशम है। फिल्म सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन को डबल रोल में दिखाया गया था। इस फिल्म की कहानी शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या है और कैसी है ये कई लोग पहले से जानते हैं, लेकिन इकलौती यही एक फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि वो खीर जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं उससे किसी की जान ली जा सकती है। इसमें दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन जो अपने बेटे हीरा ठाकुर को घर से निकाल देते हैं और फिर वह सालों बाद अपने पोते से मिलते हैं। उनका पोता उनके लिए एक दिन अपने घर से खीर लाता है और उनकी जान के दुश्मन खीर में जहर मिला देते हैं। जैसे ही अमिताभ वह खीर खाते हैं उन्हें खीर की उल्टी होती है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है।
फिल्म में खीर खाते ही उल्टी होने वाला सीन आइकॉनिक सीन बन गया था। जो सालों बाद भी लोगों के दिमाग में रहता है। इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया था कि ये फिल्म साल 1999 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को टीवी पर भी दिखाया जाता था। कहा जाता है कि सूर्यवंशम इंडियन मूवी चैनल पर सबसे ज्यादा टेलीकास्ट होने वाली फिल्म है। इस फिल्म को रूरल एरियाज में भी काफी पसंद किया जाता है।
इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर कई जोक्स भी बने। यहां तक कि फिल्म के कई किरदार हीरा ठाकुर, राधा, गौरी और मेजर रंजीत लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस फिल्म का कोई भी सीन हो या फिर डायलॉग हों लोगों को रट गए हैं। बता दें, इस फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस सौंदर्या दिखाई गई थी उनकी प्लेन क्रैश हादसे में मौत हो गई थी।