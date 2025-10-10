Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

मुकद्दर का सिकंदर से सिलसिला तक, अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मों की केमिस्ट्री से पनपा प्यार

Amitabh Bachchan And Rekha Chemistry In Films: रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड की सदाबहार और सबसे अधिक फेमस कलाकारों की जोड़ी रही है। ये दोनों जब भी परदे पर साथ आए…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 10, 2025

मुकद्दर का सिकंदर से सिलसिला तक, अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मों की केमिस्ट्री से पनपा प्यार

अमिताभ बच्चन और रेखा (सोर्स: X)

Amitabh Bachchan And Rekha Chemistry In Films: अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मी सफर दिल को छू लेने वाले अभिनय से भरा है और दोनों कलाकारों ने अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा और दर्शकों को मोह लिया। उनकी केमिस्ट्री ने केवल पर्दे पर ही नहीं, बल्कि उनके दिलों में भी एक अनदेखा रिश्ता बना दिया, जिसने दोनों के बीच एक मजबूत प्यार और समझ को जन्म दिया और उन्हें बॉलीवुड के सबसे रूमानी जोड़ों में से एक बना दिया।

मुकद्दर का सिकंदर से सिलसिला तक

अमिताभ और रेखा की ये फिल्मी प्यार की कहानी आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित है, जो प्रेम, परंपरा और संघर्ष के साथ-साथ कलाकारों की सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। बता दें कि ये दोनों जब भी परदे पर साथ आए, दर्शकों का दिल जीत लेने वाली खामोशी और जादू उनका साथ देखकर बन जाती थी। साथ ही दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें से कई हिट साबित हुई हैं।

उनकी पहली साथ काम करने की फिल्म 1976 में आई 'दो अंजाने' थी। ये फिल्म एक मध्यमवर्गीय कपल की कहानी पर बेस्ड थी, जिसका निर्देशन दुलाल गुहा ने किया था। इसमें रेखा और अमिताभ की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट रही और दोनों की जोड़ी को एक नई पहचान दी। इसके बाद 1977 में आई फिल्म 'अलाप', जो ऋषिकेश मुखर्जी की निर्देशित थी, में भी दोनों ने शानदार अभिनय किया। इस फिल्म का संगीत भी बहुत लोकप्रिय हुआ।

अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मों की केमिस्ट्री से पनपा प्यार

हालांकि, 1978 में आई 'गंगा की सौगंध' में अमिताभ ने डाकू का किरदार निभाया, जबकि रेखा उसकी प्रेमिका के रूप में नजर आईं। उसी साल, 'मुकद्दर का सिकंदर' में दोनों फिर साथ आए। इस फिल्म में उनके गाने 'सलाम-ए-इश्क' को बहुत पसंद किया गया। ये क्लासिक फिल्म लोगों के दिलों में आज भी खास जगह रखती है।

इसके अलावा, 1979 में आई 'मिस्टर नटवरलाल' भी उनके करियर की लोकप्रिय फिल्मों में शामिल है। लेकिन अभिनेता-आर्टिस्ट की इस जोड़ी का सबसे यादगार पड़ाव फिल्म 'सिलसिला' है। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अमिताभ, रेखा और जया बच्चन के किरदार दर्शकों के बीच चर्चा का सबब बना। फिल्म की कहानी ट्रायंगल लव स्टोरी पर बेस्ड थी और इसकी सिनेमाई खूबसूरती और गाने आज भी दिल को छू जाते हैं।

बता दें कि रेखा और अमिताभ की ये जोड़ी ना केवल पर्दे पर बल्कि उनकी निजी जिंदगी में भी चर्चा का विषय रही है। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में एक नई धारा का उदाहरण पेश किया है। आज भी दोनों की इस जणी का जादू दिलों में बरकरार है, और यह फिल्में बॉलीवुड की अमर परंपरा का हिस्सा हैं।

Published on:

10 Oct 2025 09:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मुकद्दर का सिकंदर से सिलसिला तक, अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मों की केमिस्ट्री से पनपा प्यार

