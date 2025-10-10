मुकद्दर का सिकंदर से सिलसिला तक, अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मों की केमिस्ट्री से पनपा प्यार

उनकी पहली साथ काम करने की फिल्म 1976 में आई 'दो अंजाने' थी। ये फिल्म एक मध्यमवर्गीय कपल की कहानी पर बेस्ड थी, जिसका निर्देशन दुलाल गुहा ने किया था। इसमें रेखा और अमिताभ की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट रही और दोनों की जोड़ी को एक नई पहचान दी। इसके बाद 1977 में आई फिल्म 'अलाप', जो ऋषिकेश मुखर्जी की निर्देशित थी, में भी दोनों ने शानदार अभिनय किया। इस फिल्म का संगीत भी बहुत लोकप्रिय हुआ।