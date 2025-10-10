इन फिल्मों और सीरीज के आगे फीका हैं हॉरर जॉनर, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर पिक्चर्स का देखें अनोखा जलवा

OTT Release Films: OTT पर इस हफ्ते धमाकेदार रिलीज का सिलसिला शुरू होने वाला है और दर्शकों के लिए बहुत कुछ खास होने को तैयार है। बता दें कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ मनोरंजन का ताजा पोटल 10 अक्टूबर यानी आज से खुलने जा रहा है, जब कई हिट फिल्मों और सीरीज का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना तय है। तो आइए जानें इस हफ्ते कौन‑कौन सी रिलीज आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी…