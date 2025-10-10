इन फिल्मों और सीरीज के आगे फीका हैं हॉरर जॉनर, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर पिक्चर्स का देखें अनोखा जलवा

सस्पेंस और थ्रिलर से भरी फिल्में (सोर्स: X)
OTT Release Films: OTT पर इस हफ्ते धमाकेदार रिलीज का सिलसिला शुरू होने वाला है और दर्शकों के लिए बहुत कुछ खास होने को तैयार है। बता दें कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ मनोरंजन का ताजा पोटल 10 अक्टूबर यानी आज से खुलने जा रहा है, जब कई हिट फिल्मों और सीरीज का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना तय है। तो आइए जानें इस हफ्ते कौन‑कौन सी रिलीज आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी…
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर बड़ी फिल्म 'वॉर 2' भी ओटीटी पर दस्तक दे रही है। ये मोस्ट अवेटेड एक्शन ड्रामा है, जिसे बड़े पर्दे के बाद अब दर्शक अपने घर पर देख सकेंगे।
तेजा सज्जा की ये सुपरहीरो फिल्म बॉक्स‑ऑफिस पर हिट रही थी और अब 10 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। जिन्होंने बॉक्स ऑफिस में नहीं देखी, वे आराम से ओटीटी पर इसे देख सकते हैं।
महाभारत की कहानी को नए और एनिमेटेड अंदाज में पेश करने वाली है। दरअसल, सीरीज में युद्ध को 18 मुख्य योद्धाओं की नजर से दिखाया गया है, जो दर्शकों को एक अलग अनुभव देगी।
जयंत दिगंबर सोमलकर निर्देशित मराठी फिल्म/सीरीज 'स्थल' है। नंदिनी चिकटे द्वारा निभाया गया ये प्रोजेक्ट ग्रामीण भारत की अरेंज मैरिज की परंपरा को उभारता है।
कोंकणा सेन शर्मा की मेन रोल वाली ये थ्रिलर सीरीज भी 10 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज की कहानी और अभिनय दर्शकों को बांधे रखने का दावा करती है।
अरुलनिथी की बायोपिक/स्पोर्ट्स‑ड्रामा फिल्म 'रैम्बो' की ओटीटी रिलीज सन एनएक्सटी पर 10 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है। ट्रेलर में एक्शन और इमोशन का अच्छा कॉम्बों है।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के बाद 24 अक्टूबर को ओटीटी पर आ गई है। नए जोड़ी की ऑन‑स्क्रीन केमिस्ट्री देखने लायक रही थी।
ये हफ्ता ओटीटी प्रेमियों के लिए भरपूर विकल्प लेकर आया है। साथ ही एक्शन, ऐनिमेशन, थ्रिलर, पारिवारिक और स्पोर्ट्स ड्रामा, सभी का स्वाद मिल रहा है।
