रणबीर कपूर ने नेपोटिज्म प्रोडक्ट होने पर दिया बयान, बोले- इंडस्ट्री में रहने के लिए पहचान और टैलेंट...

रणबीर कपूर (सोर्स; X)
Ranbir Kapoor Commented On Nepotism: फिल्मी समारोह 'सेलिब्रेट सिनेमा 2025' में शामिल हुए रणबीर कपूर ने खुलेआम स्वीकार किया कि उन्हें कपूर खानदान का हिस्सा होने का फायदा मिला है, लेकिन सफलता बनाए रखना आसान नहीं। बता दें कि एक्टर सुभाष घई के 'व्हिसलिंग वुड्स इंस्टीट्यूट' में आयोजित 'सेलिब्रेट सिनेमा 2025' फेस्टिवल के 'राज कपूर और गुरु दत्त को श्रद्धांजलि' के एक सेशन में शामिल हुए थे।। इस मौके पर रणबीर ने नेपोटिज्म पर अपना ईमानदारी से भरा अनुभव साझा किया।
दरअसल, रणबीर ने बताया कि परिवार का नाम मिलने से शुरुआती अवसर आसानी से मिल गए, पर असली लड़ाई खुद को साबित करने की थी और उनका साफ कहना था कि 'मैं नेपोटिज्म की उपज हूं', पर उन्होंने ये भी जोड़ा कि केवल नाम पर टिके रहना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मेहनत नहीं की, अपना नजरिया और पहचान नहीं बनाई होती, तो वे इंडस्ट्री में लंबे समय तक नहीं टिक पाते।
इसके साथ ही उन्होंने अपने बचपन की यादों को शेयर करते हुए कहा कि कपूर घर में बहसें अक्सर सिनेमा, गीत और स्क्रिप्ट पर होती थीं। इसके बाद उन्होंने बताया घर की बातचीत सामान्य घरेलू बहसों जैसी नहीं, बल्कि अलग तरह की बहसें भी होती थीं। ऐसे माहौल ने उन्हें सिनेमा को टीमवर्क के रूप में समझना सिखाया। रणबीर ने ये भी माना कि परिवार की सफलताओं का जश्न मनाया जाता है, लेकिन असफलताओं से मिलने वाले सबक भी उतने जरूरी हैं।
इस बातचीत में रणबीर ने युवा कलाकारों के लिए सलाह भी दी है और कहा कि मेहनत, लचीलापन और अपनी अलग पहचान बनाना जरूरी है। रणबीर इस पर कहना याहते है कि विरासत मदद कर सकती है, पर असली इज्जत अपने काम से ही बनती है। दरअसल एक्टर अब बड़े प्रोजेक्ट्स की तैयारी में हैं।
वो संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ नजर आएंगे, जबकि नितेश तिवारी की 'रामायण' में उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाने की तैयारी को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। रणबीर का बयान ये दर्शाता है कि बॉलीवुड में पैदा होना शुरुआत हो सकता है, पर टिके रहने और पहचान बनाने के लिए लगातार मेहनत, सीख और अनुशासन बहुत जरूरी हैं।
