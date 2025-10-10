रणबीर कपूर ने नेपोटिज्म प्रोडक्ट होने पर दिया बयान, बोले- इंडस्ट्री में रहने के लिए पहचान और टैलेंट...

इसके साथ ही उन्होंने अपने बचपन की यादों को शेयर करते हुए कहा कि कपूर घर में बहसें अक्सर सिनेमा, गीत और स्क्रिप्ट पर होती थीं। इसके बाद उन्होंने बताया घर की बातचीत सामान्य घरेलू बहसों जैसी नहीं, बल्कि अलग तरह की बहसें भी होती थीं। ऐसे माहौल ने उन्हें सिनेमा को टीमवर्क के रूप में समझना सिखाया। रणबीर ने ये भी माना कि परिवार की सफलताओं का जश्न मनाया जाता है, लेकिन असफलताओं से मिलने वाले सबक भी उतने जरूरी हैं।