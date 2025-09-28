Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

नो स्टोरी, नो ब्रेक, ओनली Thrills! ये फिल्म सिर्फ आखिरी सीन के लिए आज भी देखी जाती है

Gargi: नो स्टोरी, नो ब्रेक, ओनली THRILLS वाली ये फिल्म फैंस को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। सस्पेंस और रोमांच से भरपूर ये फिल्म उन सभी के लिए है जो बिना कोई वक्त बर्बाद किए, सीधे दिल दहला देने वाले सस्पेंस और रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं...

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 28, 2025

नो स्टोरी, नो ब्रेक, ओनली THRILLS! ये फिल्म सिर्फ आखिरी सीन के लिए देखी जाती है, आज भी है इसका क्रेज, क्या आप जानते है

गार्गी (सोर्स: X)

Gargi: साउथ की मिस्टीरियस थ्रिलर फिल्म 'गार्गी' ने 2022 में सिनेमा प्रेमियों का दिल जीता है। इस फिल्म का एक खास कारण इसकी दिलचस्प कहानी और वाकई जबरदस्त क्लाइमेक्स है, जिसने फैंस के होश उड़ाकर उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये फिल्म अपने टर्निंग प्वाइंट्स, गहरे रहस्यों और थ्रिलर अभिनय के लिए काफी चर्चा में रही है।

दरअसल, 15 जुलाई 2022 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई ये तमिल फिल्म ना केवल हिट साबित हुई, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कमाल कर गई है। ये फिल्म ने अपनी लागत से दोगुनी कमाई की और अपने आप को एक ब्लॉकबस्टर के रूप में स्थापित किया। इस फिल्म की लंबाई लगभग 2 घंटे 20 मिनट है, और इसका क्लाइमेक्स इतना शॉकिंग है कि आप अपने सीट से उठ नहीं पाएंगे।

फिल्म की कहानी

बता दें कि फिल्म तमिल भाषा में बनी और हिन्दी में उप्लब्ध है, जिसमें साउथ की राउडी गर्ल साई पल्लवी ने मेन रोल में है। उनके साथ काली वेंकट, आर.एस. शिवाजी, सरवनन, और अन्य कई कलाकार भी इस कहानी में जान डाली है। बता दें कि निर्देशक गौतम रामचंद्रन की इस फिल्म में हर सीन नई उलझनों के साथ आता है, जिससे देखने वाले पहले कभी उम्मिद नहीं लगा पाते है।

इसकी कहानी की शुरुआत एक मस्तीभरी स्कूल से होती है, जहां गार्गी अपने पिता को निर्दोष साबित करने के लिए मेहनत कर रही होती है। उस पर एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा होता है और गार्गी इसका सच का पता लगाने की लड़ाई में लड़ती है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कहानी और भी सस्पेंस आने लगता है, जो आपकी सोच से बिलकुल परे होगा।

ये फिल्म सिर्फ आखिरी सीन के लिए देखी जाती है

फिल्म की खास बात ये है कि उसका भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमेक्स। अंत में खुलासा होता है कि कहानी में इतने सारे रहस्य और गलतफहमियां पनपी हैं कि दर्शक हैरान रह जाते हैं। ये फिल्म न केवल एक सस्पेंस थ्रिलर है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को भी उजागर करती है। 'गार्गी' की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी मजबूत कहानी और कलाकारों का उम्दा प्रदर्शन है। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि सही कहानी और शानदार निर्देशन से हर जॉनर की फिल्म कामयाब हो सकती है। यदि आप थ्रिलर, सस्पेंस और ड्रामे का स्वाद लेना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपकी पहली पसंद होनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

28 Sept 2025 06:15 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / नो स्टोरी, नो ब्रेक, ओनली Thrills! ये फिल्म सिर्फ आखिरी सीन के लिए आज भी देखी जाती है

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

1984 की कहानी 1500 कर्मचारी, लाखों ग्राहक, ये सीरीज बदल देगी ‘मेड इन इंडिया’ के बारे में आपकी सोच

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह
OTT

काजोल की 28 साल पुरानी इस फिल्म की क्यों हो रही है चर्चा? लॉर्ड बॉबी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन?

काजोल की 28 साल पुरानी इस फिल्म की क्यों हो रही है चर्चा? लॉर्ड बॉबी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन?
OTT

OTT पर 25 साल बाद वापसी, इस सीरियल ने रोजाना 1.5 करोड़ व्यूअरशिप से मचाई धूम

OTT पर 25 साल बाद वापसी, इस सीरियल ने रोजाना 1.5 करोड़ व्यूअरशिप से मचाई धूम
OTT

इस हफ्ते OTT पर ट्विस्ट, रोमांस और सस्पेंस का मिलेगा मजा, इन फिल्मों का क्लाइमैक्स देखकर हो जाएंगे कंफ्यूज

इस हफ्ते OTT पर ट्विस्ट, रोमांस और सस्पेंस का मिलेगा मजा, इन फिल्मों का क्लाइमैक्स देखकर हो जाएंगे कंफ्यूज
OTT

सलमान ने आमिर की खोली पोल, उड़ाया मजाक… देखें वीडियो

Salman Khan and Aamir Khan Revelation
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.