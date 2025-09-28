नो स्टोरी, नो ब्रेक, ओनली Thrills! ये फिल्म सिर्फ आखिरी सीन के लिए आज भी देखी जाती है

गार्गी (सोर्स: X)
Gargi: साउथ की मिस्टीरियस थ्रिलर फिल्म 'गार्गी' ने 2022 में सिनेमा प्रेमियों का दिल जीता है। इस फिल्म का एक खास कारण इसकी दिलचस्प कहानी और वाकई जबरदस्त क्लाइमेक्स है, जिसने फैंस के होश उड़ाकर उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये फिल्म अपने टर्निंग प्वाइंट्स, गहरे रहस्यों और थ्रिलर अभिनय के लिए काफी चर्चा में रही है।
दरअसल, 15 जुलाई 2022 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई ये तमिल फिल्म ना केवल हिट साबित हुई, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कमाल कर गई है। ये फिल्म ने अपनी लागत से दोगुनी कमाई की और अपने आप को एक ब्लॉकबस्टर के रूप में स्थापित किया। इस फिल्म की लंबाई लगभग 2 घंटे 20 मिनट है, और इसका क्लाइमेक्स इतना शॉकिंग है कि आप अपने सीट से उठ नहीं पाएंगे।
बता दें कि फिल्म तमिल भाषा में बनी और हिन्दी में उप्लब्ध है, जिसमें साउथ की राउडी गर्ल साई पल्लवी ने मेन रोल में है। उनके साथ काली वेंकट, आर.एस. शिवाजी, सरवनन, और अन्य कई कलाकार भी इस कहानी में जान डाली है। बता दें कि निर्देशक गौतम रामचंद्रन की इस फिल्म में हर सीन नई उलझनों के साथ आता है, जिससे देखने वाले पहले कभी उम्मिद नहीं लगा पाते है।
इसकी कहानी की शुरुआत एक मस्तीभरी स्कूल से होती है, जहां गार्गी अपने पिता को निर्दोष साबित करने के लिए मेहनत कर रही होती है। उस पर एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा होता है और गार्गी इसका सच का पता लगाने की लड़ाई में लड़ती है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कहानी और भी सस्पेंस आने लगता है, जो आपकी सोच से बिलकुल परे होगा।
फिल्म की खास बात ये है कि उसका भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमेक्स। अंत में खुलासा होता है कि कहानी में इतने सारे रहस्य और गलतफहमियां पनपी हैं कि दर्शक हैरान रह जाते हैं। ये फिल्म न केवल एक सस्पेंस थ्रिलर है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को भी उजागर करती है। 'गार्गी' की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी मजबूत कहानी और कलाकारों का उम्दा प्रदर्शन है। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि सही कहानी और शानदार निर्देशन से हर जॉनर की फिल्म कामयाब हो सकती है। यदि आप थ्रिलर, सस्पेंस और ड्रामे का स्वाद लेना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपकी पहली पसंद होनी चाहिए।
