नो स्टोरी, नो ब्रेक, ओनली Thrills! ये फिल्म सिर्फ आखिरी सीन के लिए आज भी देखी जाती है

फिल्म की खास बात ये है कि उसका भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमेक्स। अंत में खुलासा होता है कि कहानी में इतने सारे रहस्य और गलतफहमियां पनपी हैं कि दर्शक हैरान रह जाते हैं। ये फिल्म न केवल एक सस्पेंस थ्रिलर है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को भी उजागर करती है। 'गार्गी' की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी मजबूत कहानी और कलाकारों का उम्दा प्रदर्शन है। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि सही कहानी और शानदार निर्देशन से हर जॉनर की फिल्म कामयाब हो सकती है। यदि आप थ्रिलर, सस्पेंस और ड्रामे का स्वाद लेना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपकी पहली पसंद होनी चाहिए।