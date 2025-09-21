शादी के 1 साल बाद सोनाक्षी ने मुस्लिम धर्म को लेकर दिया बयान, जहीर और माता-पिता के व्यवहार पर की बात

Sonakshi Sinha Reaction On His Marriage: शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा जितना अपने पति जहीर से प्यार करती हैं शायद ही दुनिया में किसी से करती होंगी, क्योंकि उन्हीं की खातिर एक्ट्रेस अपने माता-पिता के खिलाफ भी चली गई थीं और सिविल मैरिज कर अपना घर बसा लिया था, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा नहीं चाहते थे कि हिंदू सोनाक्षी कभी एक मुस्लिम परिवार की बहू बने और यही वजह थी कि सोनाक्षी की शादी में उनका परिवार एक मेहमान की तरह आया था। सोनाक्षी को कई बार अपनी शादी को लेकर बुरा-भला कहा गया। उनकी शादी को लव-जिहाद का नाम भी दिया गया। अब सोनाक्षी के लगभग 1 साल बाद जहीर और अपनी शादी पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही बताया है कि उनके माता-पिता का पति के साथ कैसा व्यवहार है।