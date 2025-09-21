Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

शादी के 1 साल बाद सोनाक्षी ने मुस्लिम धर्म को लेकर दिया बयान, जहीर और माता-पिता के व्यवहार पर की बात

Sonakshi Sinha Reaction On His Marriage: सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी शादी एक बड़ा विवाद बनी थी। जब उन्होंने साल 2024 में मुस्लिम जहीर इकबाल से शादी की थी। अब लगभग 1 साल के बाद उन्होंने अपनी शादी और धर्म को लेकर चुप्पी तोड़ी है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 21, 2025

Sonakshi Sinha react Marriage into Muslim religion
सोनाक्षी सिन्हा के साथ परिवार और उनके पति जहीर इकबाल (Photo Source- X)

Sonakshi Sinha Reaction On His Marriage: शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा जितना अपने पति जहीर से प्यार करती हैं शायद ही दुनिया में किसी से करती होंगी, क्योंकि उन्हीं की खातिर एक्ट्रेस अपने माता-पिता के खिलाफ भी चली गई थीं और सिविल मैरिज कर अपना घर बसा लिया था, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा नहीं चाहते थे कि हिंदू सोनाक्षी कभी एक मुस्लिम परिवार की बहू बने और यही वजह थी कि सोनाक्षी की शादी में उनका परिवार एक मेहमान की तरह आया था। सोनाक्षी को कई बार अपनी शादी को लेकर बुरा-भला कहा गया। उनकी शादी को लव-जिहाद का नाम भी दिया गया। अब सोनाक्षी के लगभग 1 साल बाद जहीर और अपनी शादी पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही बताया है कि उनके माता-पिता का पति के साथ कैसा व्यवहार है।

सोनाक्षी सिन्हा ने बताई अपने और जहीर के धर्म की खासियत (Sonakshi Sinha Reaction On His Marriage)

सोनाक्षी ने सोनल कालरा के 'द राइट एंगल' से बातचीत की। इस दौरान एक्ट्रेस ने कहा, "हम दोनों के परिवार वाले अलग-अलग रिवाज मानते हैं। कुछ रिवाज हैं जो मैं और मेरा परिवार मानते हैं और जहीर का परिवार उनका सम्मान करता है। वहीं, कुछ उनके रिवाज हैं जो वो मानते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं।"

सोनाक्षी ने आगे साफ किया, "धर्म एक ऐसी चीज है जो हमारे बीच कभी नहीं आएगी। इसको लेकर न कोई सवाल है, न कोई लड़ाई और न ही कोई चिंता। मुझे लगता है कि यही जहीर और मेरे रिश्ते की खूबसूरत चीज है। जहीर और मेरी ताकत ही हमारा एक-दूसरे के लिए सम्मान है।"

सोनाक्षी और जहीर की शादी की तस्वीर (Photo Source- X)

जहीर को मिलता है 'दामाद वाला ट्रीटमेंट' (Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal)

सोनाक्षी ने आगे यह भी बताया कि उनके माता-पिता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा जहीर का कितना सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, "मेरे घर में जहीर को 100% दामाद वाला ट्रीटमेंट मिलता है। जब वह घर आते हैं तो पूरा परिवार उनके आगे-पीछे घूमता है। मेरी मां उनसे पूछती रहती हैं कि क्या खाएगा और पापा उनके साथ घंटों बातें करते रहते हैं। कई बार तो मैं कमरे में आती हूं, तो दोनों बात कर रहे होते हैं और मैं अकेली बैठी रहती हूं।"

शत्रुघ्न सिन्हा अपने दामाद जहीर इकबाल के साथ (Photo Source- X)

जहीर के साथ शादी करके खुश हैं सोनाक्षी (Sonakshi Sinha Marriage Muslim Zaheer Iqbal)

जहीर के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए सोनाक्षी ने कहा, "हम कहते हैं कि हमें कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ हम बड़े हों, लेकिन जहीर जैसे इंसान के साथ रहकर आपको एहसास होता है कि आप अपना बचपना भी रख सकते हैं। उसी से हंसी-मजाक बरकरार रहता है। इस चीज को मैं जिंदगी में मिस कर रही थी, जो अब आ चुका है। मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती।"

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शादी के 1 साल बाद सोनाक्षी ने मुस्लिम धर्म को लेकर दिया बयान, जहीर और माता-पिता के व्यवहार पर की बात

