‘जटाधरा’ फिल्म देखने जा रहे हैं? तो पहले जान लीजिए ये बातें, वरना पछताएंगे!

Jatadhara Movie X Review: सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म ‘जटाधरा’ सिनामघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। फिल्म को लेकर उनका क्या है कहना, आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 07, 2025

Jatadhara Latest Release Movie X Review

‘जटाधरा’ नवीनतम रिलीज मूवी एक्स रिव्यू (इमेज सोर्स: जी म्यूजिक)

Jatadhara Movie Public Reaction: इस साल एक से बढ़कर एक भूतिया-सुपरनैचुरल फिल्में रिलीज हुई। इनमें ‘कांतारा’, ‘स्त्री-2’ ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की। इसके बाद खबर आई की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म ‘जटाधरा’ साल के अंत में रिलीज होगी, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यही हुआ भी… सोनाक्षी सिन्हा-सुधीर बाबू स्टारर ‘जटाधरा’ आज, शुक्रवार (7 नवंबर 2025) को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऐसे में यदि आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तो उससे पहले पढ़िए एक्स रिव्यू।

कैसी है फिल्म ‘जटाधरा’?

‘जटाधरा’ को लेकर लोगों में काफी क्रेज था, लेकिन अब वह काम होता नजर आ रहा है। लोगों ने फिल्म को लेकर क्या कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं।

सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक यूजर ने फिल्म को लेकर कहा, “क्या फिल्म है यार… टॉर्चर कर दिया। मैं इसे 5 में से 1 स्टार देता हूं।”

दूसरे ने लिखा, “पूरी फिल्म में एक भी स्पेशल मोमेंट नहीं… सच में, पता नहीं ये स्क्रिप्ट कैसे स्वीकार कर ली गई फिल्म बनाने के लिए। टोटली डिसपपॉइंटेड।”

एक और ने लिखा, “जटाधार थ्रिलर फिल्म है, जो आपको थियेटर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है! इस फिल्म में चर्चा लायक कुछ भी नहीं है। यह हर मोर्चे पर बुरी तरह विफल रही है। बेहद घटिया दृश्य इसे खत्म करना बहुत मुश्किल बना देते हैं। पता नहीं इसे सिनेमाघरों में रिलीज क्यों किया गया। पूरी बकवास फिल्म है।”

फिल्म को लेकर ऐसे ढेरों प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई लोगों ने इस फिल्म को 1 से ज्यादा रेटिंग नहीं दी है। हालांकि कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है। एक ने फिल्म की बड़ाई करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, “आज जटाधार देखी और मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। कितना भयावह और शक्तिशाली अनुभव है।”

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट

फिल्म ‘जटाधरा’ एक रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी है, जिसमें सुधीर बाबू घोस्ट हंटर ‘शिवा’ के रोल में नजर आते हैं। ‘शिवा’ का काम भूत-प्रेत की तलाश करना है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि वो खुद आत्माओं पर यकीन नहीं करता। फिर भी, हर रात उसे एक अजीब सपना सताता है, एक सपना जो उसके बचपन के राज से जुड़ा है।

इसी बीच कहानी मुड़ती है एक रहस्यमय गांव की ओर, जहाँ कहा जाता है कि जो भी सोने का कलश ढूंढने जाता है, वो जिंदा नहीं लौटता। गांव वालों का मानना है कि उस खजाने की रखवाली धन पिशाचनी (सोनाक्षी सिन्हा) करती है।
अब सवाल ये है, क्या शिवा उस गांव तक पहुंच पाएगा? क्या वो धन पिशाचनी का सामना कर सकेगा? या फिर वही उस खौफनाक रहस्य का अगला शिकार बनेगा?

बता दें फिल्म में दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी और रोहित पाठक जैसे कई दमदार कलाकार भी नजर आने वाले हैं।

