‘जटाधरा’ फिल्म देखने जा रहे हैं? तो पहले जान लीजिए ये बातें, वरना पछताएंगे!

Jatadhara Movie Public Reaction: इस साल एक से बढ़कर एक भूतिया-सुपरनैचुरल फिल्में रिलीज हुई। इनमें ‘कांतारा’, ‘स्त्री-2’ ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की। इसके बाद खबर आई की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म ‘जटाधरा’ साल के अंत में रिलीज होगी, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यही हुआ भी… सोनाक्षी सिन्हा-सुधीर बाबू स्टारर ‘जटाधरा’ आज, शुक्रवार (7 नवंबर 2025) को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऐसे में यदि आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तो उससे पहले पढ़िए एक्स रिव्यू।