हेमा मालिनी की खूबसूरती देख दंग रह गईं सायरा बानो, भावुक होकर पहली मुलाकात को किया याद

सायरा बानो ने अपने पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उनकी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वे अपने आप कायम रहते हैं।उनके अनुसार, हेमा मालिनी के साथ उनका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें बिना कहे ही सब समझ आ जाता है।