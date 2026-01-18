जरा रुकिए… ‘बॉर्डर 2’ देखने का बना लिए प्लान? तो जान लीजिए ‘बॉर्डर’ फिल्म की ये सच्चाई?

जेपी दत्ता ने ‘बॉर्डर’ शहीद भाई दीपक दत्ता की याद में बनाई थी। दीपक स्क्वाड्रन लीडर थे, जो लोंगेवाला में हुई भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में लड़े थे। जेपी दत्ता को लोंगेवाला की लड़ाई की कहानी भाई दीपक दत्ता ने ही सुनाई थी। भाई और अन्य सैनिकों की वीरता के किस्से सुनकर जेपी दत्ता का दिल भी दहल गया था। तभी उन्होंने उस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया था। हालांकि बताया जाता है कि सरकार द्वारा एक गुप्त अधिनियम के कारण 25 साल तक किसी भी युद्ध को डॉक्यूमेंट्री का रूप नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में जेपी दत्ता ने उस पर फिल्म बनाने के लिए 1996 तक का इंतजार किया।