बॉलीवुड

जरा रुकिए… ‘बॉर्डर 2’ देखने का बना लिए प्लान? तो जान लीजिए ‘बॉर्डर’ फिल्म की ये सच्चाई?

Border 2: ‘बॉर्डर’ को रिलीज हुए 29 साल बीत चुके हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है, जिससे दर्शक अब भी अनजान हैं। यदि आप ‘बॉर्डर 2’ देखने जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए ये बातें।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 18, 2026

जानें ‘बॉर्डर’ फिल्म की सच्चाई (इमेज सोर्स: IMDb)

Border Movie Truth: इस वक्त सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर काफी तगड़ा बज है, जो 23 जनवरी को रिलीज होगी। यह साल 1997 में आई इसी नाम की फिल्म का सीक्वल है। ‘बॉर्डर’ को जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था और उसने रिलीज होने पर कई रिकॉर्ड बनाए थे। ‘बॉर्डर’ 90 के दशक की चौथी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। साथ ही यह साल 1997 की सबसे ज्यादा कमाई वाली हिंदी फिल्म भी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 करोड़ में बनी ‘बॉर्डर’ ने तब करीब 65 करोड़ के आसपास कमाई की थी।

डायरेक्टर को मिली थी जान से मारने की धमकी

जेपी दत्ता को इस फिल्म के लिए जान से मारने की धमकियां मिली थीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जब ‘बॉर्डर’ की कहानी सुनी थी तो कहा था कि ये फिल्म जरूर बननी चाहिए।

‘बॉर्डर’ साल 1971 की भारत-पाकिस्तान की लड़ाई पर बनी थी, जिसमें लोंगेवाला में लड़ा गया युद्ध दिखाया गया था। फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सुदेश बैरी, पुनीत इस्सर, तब्बू, पूजा भट्ट और शरबानी मुखर्जी जैसे कलाकार थे। पहले यह फिल्म सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को ऑफर की गई थी, पर उन्होंने रोल ठुकरा दिए थे। लेकिन जेपी दत्ता ने जब चुने हुए कलाकारों के साथ ‘बॉर्डर’ बनाई तो ब्लॉकबस्टर रही, हालांकि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलीं।

जेपी दत्ता ने बताया था कि ‘बॉर्डर’ की रिलीज के बाद उनकी जान खतरे में थी। इस वजह से उन्हें हथियारों से लैस दो बॉडीगार्ड्स दिए गए। वे तीन-चार महीनों तक चौबीसों घंटे जेपी दत्ता की सुरक्षा में तैनात रहे। जेपी दत्ता ने बताया था कि उन्हें बार-बार धमकियां मिल रही थीं और सबक सिखाए जाने की बात कही जा रही थी।

कौन थे जेपी दत्ता के भाई?

जेपी दत्ता ने ‘बॉर्डर’ शहीद भाई दीपक दत्ता की याद में बनाई थी। दीपक स्क्वाड्रन लीडर थे, जो लोंगेवाला में हुई भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में लड़े थे। जेपी दत्ता को लोंगेवाला की लड़ाई की कहानी भाई दीपक दत्ता ने ही सुनाई थी। भाई और अन्य सैनिकों की वीरता के किस्से सुनकर जेपी दत्ता का दिल भी दहल गया था। तभी उन्होंने उस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया था। हालांकि बताया जाता है कि सरकार द्वारा एक गुप्त अधिनियम के कारण 25 साल तक किसी भी युद्ध को डॉक्यूमेंट्री का रूप नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में जेपी दत्ता ने उस पर फिल्म बनाने के लिए 1996 तक का इंतजार किया।

बनाए थे ये रिकॉर्ड

‘बॉर्डर’ जब बनी तो छा गई और रिलीज होने पर कई रिकॉर्ड बनाए थे। यह साल 1997 की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म रही। इसने ओपनिंग डे पर 1.12 करोड़ की कमाई की थी। ‘बॉर्डर’ को अभी तक की एकमात्र हिंदी वॉर फिल्म माना जाता है, जिसे 3.7 करोड़ दर्शकों ने देखा था। इतना फुटफॉल किसी भी हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा रहा है। रिलीज के पहले हफ्ते में इसने कमाई का रिकॉर्ड बना दिया था। साथ ही यह 1997 की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म भी रही। इसके गाने ‘संदेसे आते हैं’, ‘तो चलूं’ और ‘मेरे दुश्मन’ ब्लॉकबस्टर रहे थे।

